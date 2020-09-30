室內不再「有稜有角」 3 款弧度的設計提案

一般傳統空間，為了劃分出空間的功能性與滿足生活方面的收納需求，常常以隔板、櫃體等方式進行配置，不過若家中有剛會走路的小孩或禁不起碰撞的長輩，這些方方正正的設計方式有可能會成為造成老幼碰撞受傷的盲點，因此，具有「弧度」曲線的設計也因應時代而生，以下為住宅美學為您所為整的 3 種以唯美「弧度」勾勒空間絕佳尺度的設計，讓安全性與美學得以兼顧，享受真正宜居的生活。

對共享商空來說，如何藉由設計，讓空間彼此獨立是最重要的。由近境制作所規劃的作品《質域&曲/度 延伸》，為了區分客層以及不同診療項目，設計團隊以具有曲線的量體在空間中流動，從簡入繁，由淺入深，自櫃台、等待區、看診區產生不同的視覺印象，藉以產生不同以往的醫療空間體驗。

圖／近境制作提供

圖／近境制作提供

由沐光植境設計事業所規劃的作品《Herb House》，為了打造一個適合孩子的理想房間，設計團隊跳脫傳統方正的櫃體與床鋪的方式，而是將具有「弧度」的設計語彙廣泛運用在天花、書桌以及床鋪，藉由木質材的線條流動，讓修飾過的邊角也不僅好看而已，除了將空間中各個場域連成一體外，也能避免小孩跌倒損傷，進而創造出符合孩童所需的美好生長環境。

圖／沐光植境提供

由善米設計所規劃的作品《華江一品》，設計團隊以具有弧度的線條從玄關延伸至客廳，除了具有修飾空間的作用以外，也讓玄關一側的邊角產生一個功能性十足的檯面，上下採封閉式收納櫃以供日常使用，中間則可以用來擺放裝飾品或鑰匙等物品，十分便利。

圖／善米設計提供

圖／善米設計提供

（Matt）

文章來源：設計王

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