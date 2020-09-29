曼谷咖啡廳「龍頭」 獨創雙層階梯式座位

美國城市社會學家瑞伊．歐登伯格（Ray Oldenburg）於1989年提出「第三空間（The third place）」一詞，其意味著除了家（第一）與工作場所（第二），花上最多時間、且能促進情感交流的社交環境，他認為這是一個城市必須存在的地方，因為它是放鬆、消除情緒的緩衝區，能幫助現代人排解家庭生活與工作上的壓力，而「咖啡廳」便是最具代表性的第三空間。

臺灣大街小巷裡連鎖飲料店、茶室、咖啡廳百家爭鳴，想要在激烈的競爭市場中脫穎而出，業者除了在飲品與料理上的巧思、營造舒適愜意的環境氛圍，更重要的是必須打造獨一無二的店家特色！

然而，更深一層的思考，面對高額的租金、翻桌率、留客率、永續性等問題，業者該如何想出全面性的策略？是一家咖啡廳所要面臨的最大挑戰。

坐落於泰國曼谷中國城的「龙头港式茶餐廳（Lhong Tou Cafe）」，提出了綜合解決問題的方案，在空間不大的店面中，以獨具特色的餐點和創意座位，創造出高人氣的咖啡廳朝聖熱潮，讓每天店門外排滿了長長的人龍，成為名副其實的咖啡廳「龍頭」！

店家以港式點心、潮州粥、泰式奶茶等餐點為主，為了讓食物看起來美味又好拍，盛裝食物的食器都十分用心，且深具東方風味，像是竹籠、花樣瓷盤、風格杯墊等，完美襯托出食物的精緻程度。

Lhong Tou Café空間以當代感的設計手法，巧妙將採用中國風及泰式風融為一體，牆面復古的青銅綠，搭配霓虹字樣、中式彩繪圖騰、木元素、金屬、鐵件、欄杆，木製桌椅，形塑出一抹老式的浪漫！

此外，座位區更是大家爭相體驗、拍照的地方，其以一道木作複合式雙層梯結合座位的組合，不僅締造出新穎獨特的視覺端景，也大幅增加了座位數及來客量。吧檯主牆利用富有斑駁感的磁磚為底襯，加上鮮明的木製招牌與金色字體，彷彿引人重回舊時光，感受不一樣的歷史風情。

（Dannie）

文章來源：設計王

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