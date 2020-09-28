涼涼秋天想來杯暖的 4種文青咖啡系復古廚房

現代人不論在風格還是機能上都努力追求居家的理想樣貌，而廚房對於許多人而言也不單單只是料理的地方，更是家中重要的美學體現，與社交、維繫感情的重要場域。因此各大名廚品牌屢屢以時尚質感色系打造中島廚具，像是不少品牌推出深咖啡色系廚房，洗練中又帶點復古，讓家中充滿文青咖啡廳風情，圍塑出居家低調優雅的料理美學。

圖／楠弘廚衛提供

以當代感性筆觸 描摹多種情境想像 / 楠弘廚衛

《bulthaup b3》廚房系列擁有豐富靈活的高度變化性，在任何建築環境中都能量身打造專屬的廚房系統，在妥善空間規劃與收納安排下，中島具備烹調、用餐、社交等多元功能與情境設定，創造出彈性又實用的廚房空間，茶色系廚具融入復古壁畫及櫃體，讓人彷彿陷入中世紀復古廚房。

圖／哥德廚具提供

以泰晤士河為靈感 營造優雅下廚時光 / 哥德廚具

發想自泰晤士河經過格林威治時形成的美麗微笑曲線，而這道曲線亦如同水波般，從廚具開始向階梯、牆板擴出一道道弧度。赤紅磚牆與黑色鐵件砌築出19 世紀英倫介於傳統與革新之間的迷人氛圍，兩套對稱的烹飪器材、牆上的大小鍋具和長桌上鮮艷繽紛的蔬果裝飾，黑色開放式鐵架上的食材與調味料，精心設計的情境氛圍，讓廚房成為藝術的展現。

圖／哥德廚具提供

賦予廚房獨特表情 精心打造個人風格 / Cleanup 竹桓

2019《CENTRO 系列》增加了數款新色門片，包括歷經歲月洗鍊而呈現灰變的獨特木紋、經典復古的石紋風格等，Cleanup 竹桓擅長營造各種廚房表情，打造專屬的個人風格廚房。

圖／Cleanup 竹桓提供

Less is More 的極致體現 / 雅悅名廚

Beckermann 為德國120 年高級廚房訂製品牌，兼顧機能與美學。旗下《Tessina》木紋門板以經典配色保留質樸感，櫃體線條與廚房動線簡明流暢，傳達「少即是多」的設計理念，將居住者融入環境本身。而《Prisma》單色系列，則運用溫潤的暖調色彩，為空間增添純淨的人文溫度。

圖／雅悅名廚提供

（Yun）

文章來源：設計王

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