40年老屋翻身！ 大膽用色保存回憶的溫度

不是能夠遮風避雨的居所，就可以稱之為家，家是一個能夠讓人卸下所有心防，自在無束的地方；反過來說，居住者內心深處對生活的期盼，往往就反映在住宅空間的型態樣貌。

本案位於熱鬧繁華的台北東區，為屋齡四十年的老屋重修翻新，其內部空間設計，恰恰說明了生活於高壓緊張的城市裡，人們對舒心、減壓的渴求。

留美歸國的屋主夫妻兩人皆是會計師，原本的居住地碧潭雖然坐擁優美的景色，符合他們心中因職業壓力而對大自然的嚮往，但該處離工作地的通勤距離實在太遠，夫妻倆不得不重新選址落戶於人口密集的市區。

圖／大帥攝影、 奇拓設計CHI-TORCH提供

作爲本案主要使用空間的客廳，以居住者鍾愛的藍、灰、白三色為主要基調，展現其理性冷靜的性格，與之相對的則是電視牆面潑墨般的大理石紋、立面線條的幾何變化、柔暖的地毯、沙發背牆上可隨自己喜好組裝的羊毛氈裝飾品以及陽臺的綠色草皮，設計者巧妙地透過自然紋理、材質和線條的運用，削弱冷色調所帶給人的凜冽之感，讓居住者得以放鬆時刻繃緊的心弦。

接續客廳與餐廚場域的白色置物櫃，在沿襲電視牆櫃幾何風格的同時，藏納了突兀的柱子，使立面簡約一致，予人流暢和諧的感受；在客餐廳場域的界定上，設計者則以視線可穿透的藍色鐵櫃劃分，不僅能夠展示夫妻二人留學生活的紀念品，同樣也具有削弱柱子存在感的作用；過於接近的餐廚和玄關場域，採取深灰色磁磚跟木質地板區分，並綴以細緻的花磚，使異材質之間的銜接分外柔和優雅。

擅長探索人心與挖掘故事的設計者，在察覺到兩位會計師潛藏於理性之下的叛逆之後，大膽地將大中島設定為鮮豔的綠色、書房透明折門後的書桌設定為馬鞍橘，再結合深藍色立架，構成兩人所就讀的研究所校徽基色，隱晦卻又強而有力地刻畫下夫妻二人於美國校園相知相伴的甜蜜回憶，為理性俐落的設計語彙注入了熱情與活力；跨度到私領域，可見主臥室床頭維持屋主喜愛的深藍色，客臥則以粉紅對應綠色的跳色運用，鋪陳另類的甜心風格，揭開女主人深藏的少女心，以及她從未發現過的真實自我。

圖／大帥攝影、 奇拓設計CHI-TORCH提供

圖／大帥攝影、 奇拓設計CHI-TORCH提供

圖／大帥攝影、 奇拓設計CHI-TORCH提供

圖／大帥攝影、 奇拓設計CHI-TORCH提供

圖／大帥攝影、 奇拓設計CHI-TORCH提供

（Anita Sun）

文章來源：設計王

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