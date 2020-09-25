和風 x 工業風 特色混搭美形機能小宅

突破風格侷限，現今有許多空間喜愛選用混搭風為設計底蘊，玩轉出多元居家風貌。位在香港的13坪小宅，業主期望能把工業與日式風格兼容於自家宅邸中，當地設計團隊 am PLUS Designs因而發揮巧思，在小坪數空間內，以清新簡的日式風情，結合現代洗鍊的工業感，從色彩、建材入手，以「水泥」、「日式木材」兩種建材作為風格標誌，鋪敘豐富的視覺層次，創造略顯衝突卻又和諧舒適的住宅美學，更把日本文化融入間隔設計中，在亦剛亦柔的基調下串連多元機能，讓小宅發揮極致坪效，兼顧美學與實用的人性設計命題。

【案件資訊】

▶ 座落地點：香港 堅尼地城

▶ 空間大小：實用450呎 (約13坪)

▶ 格局規劃：2房1廳 改造為 1.5房2廳

▶ 家庭成員：2 位成人

圖／裝修佬、am PLUS Designs​、設計王提供

廚廁對調、隔間改動 盡顯靈活空間運用

有鑑於原屋況二房一廳的格局，浴室及廚房空間皆過於狹小且相依，再加上業主希望自家浴室能增設一個舒適的浴缸，設計者遂以此為出發大膽改動其中的隔間，將浴室和其中一間臥房共同改造為廚房，而浴室則調動到原先廚房的位置，也讓整體空間更加開闊實用。

為了加強日式清新舒適的和風況味，設計者另行在臥房前加設一個半開放式的和室，不僅直接點明日式主題，也讓空間瞬間多了半房，可作為屋主日常工作、待客與閱讀休閒之用，內部鋪設的榻榻米與櫃體也隱含足量收納空間，兼具特色與機能，儼然成為中心焦點。

圖／裝修佬、am PLUS Designs​、設計王提供

織入日式文化底蘊 遞延細膩視覺層次

在整體設計上，本案藉由「中心廊道」作為全室風格、動線及視覺軸線的開端， 設計者汲取日本人尊重個人空間的文化，在室內規劃出不受干擾、專屬個人的私密小空間，並將日式空間的精神底蘊悉心融入其中，如和室、窗台等以木框收邊，客廳、廚房間以木框結合有序的格柵鋪列，和室的懸空書架與榻榻米，完美織敘日式調性，搭佐工業風的交錯運用，堆疊出豐富的視覺效果。

圖／裝修佬、am PLUS Designs​、設計王提供

圖／裝修佬、am PLUS Designs​、設計王提供

公領域設計：石紋ｘ木元素 譜寫舒適平衡感

客廳的沙發背牆選用了水泥質感的牆身，搭配霧灰色石材質感的地磚，整體不僅不顯粗獷，還能與日系溫和風格相互映襯。

其間更模仿日本老宅的木屋結構，融入木材形構井然有序的木柵排列，交織對比視覺，客廳上方的大樑，更是利用T型木質橫樑包覆，在細膩及匠氣間取得完美平衡！

至於餐廳則選用「木紋黑鐵腳餐桌椅」，俐落帶出工業況味，佐以「竹藤圓燈」，在現代洗鍊中織入一絲溫潤柔和，讓屋主的用餐時光更加放鬆。

除此之外，看準了窗外大片海景與採光，全域順應自然，在餐桌旁打造一扇觀景窗台與簡約臥榻，方便屋主隨時在此休憩賞景，親友到訪時也能彈性運用作為餐椅使用。

圖／裝修佬、am PLUS Designs​、設計王提供

圖／裝修佬、am PLUS Designs​、設計王提供

臥房設計：極簡風範內藏觀海恬靜小茶室

在全域另一片以和風為主的舒心臥房，則保留日式拉門作為空間劃分，全域盡顯極簡風範，沿窗設計一款有窗欞的精緻日式感窗台，搭上一旁木質茶几，彷彿讓人置身日本，淡淡的陽光曬進房間時可以邊看海邊品茶看書，享受寧靜的獨處時光。

圖／裝修佬、am PLUS Designs​、設計王提供

浴室設計：時尚都會 日式浴缸別出心裁

衛浴空間則以現代都會的明快簡潔為風範，使用大面積的深色石紋牆磚與地磚帶出工業風，在有限的空間內為平衡觀感，部分配以淡雅柔和的橡木儲物櫃，讓整體呈現穩重的高質感！

圖／裝修佬、am PLUS Designs​、設計王提供

圖／裝修佬、am PLUS Designs​、設計王提供

（裝修佬）

文章來源：設計王

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