酒店式公寓風宅 小坪數的空間管理妙招

不少人喜歡住酒店，且欣賞其小而美的精緻空間，希望在自家小坪數的居家內也能打造出如飯店般的齊全機能，尤其在地狹人稠、寸土寸金的香港，大部分人居住的小坪數居宅更是希望能極致擘劃機能，使空間達到最大效度的利用。香港當地的專業裝修平台裝修佬，就分享了一些室內設計妙招教你打造酒店式公寓，即使僅有約10坪大小的住宅，也能透過設計住得輕鬆又舒適！

1. 隱藏儲物空間 保持廣闊

酒店式公寓著重廣闊感，而很多香港人卻都喜歡「一有空間就造櫃」。想營造酒店風格就必須取捨。如果真的需要，也盡量將儲物空間以隱藏式收納來設計，盡可能維持清新視覺。

圖／裝修佬、設計王提供

2. 光線不要太明亮 增加舒適感

充足的自然光源可帶來舒適慵懶的風格，昏暗的氛圍亦可平添低調優雅的情調。充滿休閒感的飯店，通常會選用柔和的光線，以增添空間舒適的氛圍。因此，在居家設計上選用暖色調採光照明，適度柔化小坪數帶來的壓迫。

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3. 善用開放式設計 營造一體化空間

盡量以開放式設計連通空間，或善用玻璃隔間區分場域。廚房亦可透過開放式設計放寬視覺開闊感，櫃體也不必全造門片，可用中空展示層架交錯其間，讓整體更顯輕盈。

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4. 不要古板 為空間增添特色

精品酒店的精緻度可透過細節呈現，選擇飾面時不要太過保守，可選擇具有質感及特色的飾面素材，尤其是在放置物品後，飾面的紋理會被大範圍遮擋，因此以細節營造精緻質感就更加重要。

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（裝修佬）

文章來源：設計王

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