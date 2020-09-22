居家採光很重要！實用7招打造美型明亮宅

「採光」不只是許多人在選屋時十分重要的考量，更關乎著室內給人的舒適度與視覺感受，「光」作為空間的魔法元素，不論坪數或大或小、格局是否方正，只要引入充沛採光，就能美化整體居家。至於如何讓居家採光維持良好的效果，或是使原本昏暗的房間獲得改善，善用本篇文章介紹的這些小招數，讓光跟設計完美搭配，便能瞬間享有放大加乘的明亮視感，無時無刻包裹在美好光氛中！

圖／凱豐設計提供

招式1. 開放式設計，居家通透無阻隔

針對室內空間，在裝修許可的前提下，若是想提升整體居家採光的通透感，可以將空間中非必要的牆面或隔間拿掉，改以開放式空間串連整體，利用材質、色彩亦或是家具作為空間場域的界定，使得窗外的自然光不受阻擋，恣意灑落於全室，營造明亮氛圍。

圖／知域設計提供

圖／知域設計提供

招式2. 玻璃、鏤空材質打造屏風與隔門，隱性分隔空間不擋光

若是希望居家場域能有明確區分，又能使空間採光不受阻礙，在場域隔間的處理上，可以選擇使用通透的清玻璃，或是若隱若現的毛玻、灰玻、長虹玻璃為主要拉門、隔屏選擇，也可考慮以鏤空或格柵式的造型屏風，順勢創造隱性分界，光影悄悄流淌其中，賦予一室恣意又獨立的舒心享受。

圖／六木室內設計提供

圖／知域設計提供

招式3. 低矮量體與家具，創造自由漫延光感空間

若是在格局或隔間上無法作太多改變，又或是室內為小坪數空間，那麼不妨利用較低矮的家具或是半高的電視牆、書桌、中島，讓光線可以肆意在空間中流通，同樣具備明亮與放大空間之效，甚至無形串連更多機能，增添居家無壓清爽氛圍。

圖／漢瑪設計提供

圖／質覺制作設計提供

招式4. 藉由開放式櫃體、層架設計，增添活潑躍動光感

空間設計除了美觀之外，實用機能也是一大考量，因此要達成領域的明亮開闊、整淨俐落，不妨藉由開放式收納櫃、書牆、鐵件層架的設計，不僅讓空間發揮透視的擴大之效，也可兼顧收納置物與美型質感，更讓引入的光影在居家的線面間創造跳躍的流動感，顯得整體更加活潑。

圖／極簡室內設計提供

圖／近境制作提供

招式5. 善用鏡面與反光材質，映射一室輕盈透亮

除了在自然光的引入上做更加通透的配置，也可在選材上進行進一步搭配，不論居家原先的採光及開窗來向是否適宜，透過擁有反光感的質材，如：玻璃、鏡面、金屬、大理石、人造石、烤漆等，便能在光感進入時產生漫射效果，自然提亮整體空間，別具大器質感。

圖／參與設計提供

圖／參與設計提供

招式6. 善用繽紛跳色與對比配色，明亮效果大加分

光與色彩便是締造居家明亮度的一體兩面，尤其在稍顯壓迫的小坪數空間，或是深度較深的縱長型格局，更需要透過顏色的輔助，點亮整體空間光感。採用淺色系的地平與立面，搭配些許繽紛跳色，就能自然創造簡約輕盈的室內溫度，或是改以黑白色系等深淺對比鮮明的色彩布局，在光感流轉下依舊能締造空間的明亮之效。

圖／域建設計提供

圖／玳爾設計提供

招式7. 彌補採光不足，照明燈具與窗簾選擇大有學問！

為了維持全域的充沛採光又不失空間氛圍，可以利用透光的紗簾與百葉達成遮擋效果又平添光影意趣，照明上則可利用壁燈、崁燈達成光源補充，又能維持居家清爽感，或是藉由白光與暖光在局部昏暗區域進行設置，均衡整體採光飽和度。

圖／漢瑪設計提供

圖／域建設計提供

（Yun）

文章來源：設計王

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