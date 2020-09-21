捷克布拉格「月亮酒吧」點亮黑夜的寂靜

皎潔的「月亮」沾染一縷雲絲，發散著迷濛微光，總給人無限的遐想，以及揮之不去的淡淡思緒，因而成為許多詩歌、文學作品描摹的對象。

坐落於捷克布拉格Dlouhá街區的Moon CLUB，擁有223坪的開闊空間，其前身為擁有玻璃中庭的舊銀行，在 Formafatal和Machar＆Teichman的改造下，以「融合」取代「改建」的設計形式開啟新舊對話，凝鍊出一股復古韻味、一抹新潮時尚，打造出能容納400人的頂級酒吧。

設計師從「空間聲學」著手，採用雙層屋頂玻璃、聲學緩衝牆結構，解決噪音上的問題。有別於一般酒吧每個區域的風格及感受皆呈現一致性，Moon CLUB則深具空間包容性，從僻靜的單人座位區、壯觀的景觀區再到酒吧及舞池，每個場域的氛圍和調性都截然不同，兼容優雅靜謐和熱鬧歡騰，讓人能隨心情選擇喜歡的位子。

為了呈現月亮的神秘感，空間大量採用銅質金屬板、深色燒木、舊染色鏡子、裝飾畫和多種顏色的天鵝絨軟墊家具，賦予精緻又不失個性的視覺畫面。其中「燈光」亦是Moon CLUB重點設計之一，入口大廳以仿樹枝的吊燈、拱形鏡子呈現月光下樹影斑駁的迷人景象；庭院中央酒吧以金色波紋金屬包覆，如同金葉片片鋪排形塑獨特的流動之美。

座位區規劃了三個大圓形吊燈和金屬吊墜燈，在玻璃天花板上詮釋出月光與星夜的動人情境。而二樓的Alchymista酒吧，以黃銅鑲板鋪陳，並利用腐蝕劑使之產生銅綠，再藉由裝飾物切割，讓光線以直射的方式穿過面板過濾至吧台，刻劃出月光迤邐的軌跡，編織出現實與夢境交疊的「當下」。

（ Dannie ）

文章來源：設計王

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