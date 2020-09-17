兒童最常在家中浴室滑倒 近7成防滑不及格

家中浴室是兒童最常滑倒發生意外的地方，根據一項調查指出，超過9成的家長認為在自己關注下，孩子在家中夠「安全」，但幼兒浴室滑倒的意外卻仍層出不窮，即使知道浴室滑倒危險性高，仍有近7成家中浴室防滑準備不及格，甚至近4成無任何防滑設備。

兒童發展安全專家王宏哲針對全台620位家中有1至未滿6歲孩童之主要照顧者進行調查。結果發現，儘管近8成(78.7％家長時時關注孩子行動，仍有高達8成(83.4％)的孩子曾在大人移開視線幾秒內發生浴室滑倒意外；主因為「未注意地板濕滑」。相較家中其他地方跌倒，66％家長認為浴室滑倒最危險，然僅5％家長做足準備，顯示出浴室防滑漏洞百出、危機四伏。

王宏哲表示，浴室潮濕又缺乏適當防滑措施，即使是超人媽咪也抓不住孩子滑倒，浴室滑倒過程因重力加速度，風險及傷害程度高於一般跌倒，過去曾發生幼兒浴室滑倒，重創後腦勺變成植物人案件，除導致腦部受創、腦震盪及頭部外傷外，也可能造成孩子心理層面創傷，影響訓練如廁速度，家長不可輕忽。

針對家中浴室防滑認知不足的家長們，王宏哲呼籲，小孩1到2歲後開始學走路，對環境充滿好奇，卻不懂得瞻前顧後，建議做到「防滑、防濕、站穩、站好」全面加強浴室安全，浴室要完整鋪設真正具止滑力的防滑設備，另潮濕時可開啟對外窗、通風扇、除濕器或擦拭地板，以保持乾燥、避免跌倒。

（中時 魏怡嘉）

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