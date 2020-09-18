文湖線新地標！「春大直 」打造千坪美食購物樂園
提及台北著名購物聖地，美麗華與 ATT 4 Recharge想必大家都不陌生，然而近日又有強勢生力軍加入，要將內湖大直一帶打造為全新購物天堂！與台北大直英迪格酒店共構的「春大直 Chun Place」購物商場，不畏疫情時代影響，經歷12年光景的精心打造，終於在9月7日正式試營運，搶眼的螺旋外觀匯聚購物、美食等多元複合機能，加之名建築師的設計加持，儼然成為近期最具話題性的消費地標。
占地1700坪，一共三層樓的「春大直 Chun Place」購物商場，建築外觀邀集知名建築師姚仁喜操刀，以特殊的鸚鵡螺造型外觀構築搶眼門面與連綿的視覺立面，內部設計則由日本建築與設計師福島理惠一手規劃，以磚、瓦、河、舟為設計主軸，在綠意主磚與馬賽克磚的混合鋪敘下，融入大量金色收邊，搭配植栽與引自台灣山巒綠景的「苔生牆」的植入，為空間注入自然愜意的溫度，集結市集、美食、體驗三大主題，將商城營造如歐風生活市集般，讓消費者如同置身歐洲水鄉，在悠閒逛街、享受美食之餘，也能無時無刻擁有舒心放鬆的消費體驗。
目前已吸引眾多擁有在地特色的品牌商店、餐飲進駐，像是一樓的有機超市「心樸市集」，餐飲類包含小後苑、雅室牛排、大宅酒窖、SAKEMARU、澄啃肉舖、玉香齋、澳蜜工坊等，另外居家選物店旺代精品與親子共樂的「辛巴歷險記主題樂園」都匯聚於此，未來也將整合酒店與商場資源，號召更多品牌加入，充實商場規模外，也更加適合一家大小週末踩點。
而除了室內空間，室外也有特色亮點，像是戶外近 800 坪的半圓形廣場，則打算在假日白天結合在地小農、特色餐車以及創意商品等等，舉辦一系列有機市集的主題活動；夜晚則一改白日的愜意日常，化身為酒食聚會的享樂去處，與四樓英迪格酒店戶外的 200 坪露台空間串連，提供旅人一處放鬆的品酒派對場所，從白天到黑夜，為繁華大直染上更加鮮活的色彩。
（ Yun ）
文章來源：設計王
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