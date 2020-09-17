疫情出不了國？ 那就自己打造遊艇度假宅！

建築量體對一地的景緻影響甚鉅，因此設計者在構思設計獨特性的同時，必須審慎斟酌空間設計、環境與人的相對應關係，使三者平衡，達到最佳的狀態。

本案坐落於淡水河臨岸三岔路口，是一舊建築頂層，該建築體為三角形狀，乍看宛如破浪而出、氣勢威凜的船頭，從頂層基地一側遠眺，海口的霞天嚥日則盡收眼底；考量基地原有條件和周遭地景，設計團隊發揮其處理特殊格局的專長，以「遊艇」為意象展開整體空間設計，創造視覺上與粼粼淡水河相融為一體的私人招待所。

圖／林福明攝、大沃國際設計提供

設計靈感來自於「遊艇」，再結合度假宅的使用需求，設計團隊在全案氛圍營造方面，從可飽覽港埠迷人景色的頂層套房之感切入，平面格局擘劃則採用活潑的開放空間。因此，作為主要設計空間之一，室外露臺以甲板的形式呈現，設置躺椅、室外浴缸，提升使用機能的適切度，木質地板以仿舊處理，並且大幅遮蔽露臺右側的雜亂景象，在確保使用者隱私的同時，讓視野得以自然而然地順著弧形延伸而出，自在無虞地憑欄眺望，徜徉於海天一色的美麗畫卷之中。進入被定位為「船艙」的長方形起居空間，可見挑高四米五的圓弧屋頂。在無法改建舊有結構的前提之下，設計團隊面臨的挑戰有二，其一是如何合宜配置鬆散的垂直水平空間，使之聚焦，圍塑出溫馨舒適的感受；其二是防風結構造成的視覺干擾。

圖／林福明攝、大沃國際設計提供

設計團隊延續圓弧元素，以具包覆性的弧形沙發作為應對，將之設於全室中心主要區域，並以其為原點，在平面裡大量置入圓弧，透過聚合的視覺效果，消弭空曠虛無之感；最後，將沉於海面下的船錨拉起，拋光後結合鏈條，裝飾於防風結構之上，各種船隻構件的巧妙地融入，不僅大幅降低防風結構的突兀感，同時亦強烈地呼應海洋的主題，使全案設計語彙渾然一體。

圖／林福明攝、大沃國際設計提供

圖／林福明攝、大沃國際設計提供

圖／林福明攝、大沃國際設計提供

圖／林福明攝、大沃國際設計提供

圖／林福明攝、大沃國際設計提供

（ Anita Sun ）

文章來源：設計王

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