揮別水晶燈 用藝術燈具營造居家溫度

有別於壁紙、櫃體，燈具在空間有著別具搶眼的裝飾角色，適當的加諸燈具可以有效凝聚空間的焦點。在傳統台灣住宅的裝飾潮流中，時常看見傳統結合吊扇的燈具，或是大氣華麗的水晶吊燈，現在看來，這樣的燈具雖然也別具復古、殖民式的美學表現，但一般民眾若想以簡單替換家中部份舊家具家飾，就達到大程度的氛圍轉變，燈具是一個很好的開始！

無形無重的「光」設計

被譽為「光之詩人」的建築大師安藤忠雄曾說：「我認為建築不必說太多。而是應該保持沉默，讓光線與風為建築表達。」

事實上，若將建築望向內，「光」之於場域，亦是另一種傾瀉空間的詩意關鍵。隨著設計思潮的演化，燈光、光影已由功能性為主的角色逐漸轉變為具表現、整體氛圍營造的一環了。

設計師們逐漸重視自然光照在室內的入射量、照入深度，燈具的設計、與空間連結的整體一致性，抑或是在特定光線下呈現的室內畫面等問題。而各品牌也不斷推出燈泡更隱密、形式多元且別具美感意象的燈具。尤其在注重氛圍營造的設計潮流之下，局部壁燈、地燈與裝飾燈具的產品，也越趨豐富。

圖／丹意信實提供

用藝術燈具創造私宅風格

以創新為旨趣的英國奢華當代燈具品牌CTO Lighting，善於將韻含於品牌內的優雅DNA，細緻地演繹成各式時尚燈具，為傳遞場域氛圍和品味，能輕易讓人在空間中卸下壓力、營造抒情的漂浮感或靜謐沉穩的空間厚度。它們尤其持續探究像是緞面黃銅、青銅、雪花石及手工口吹玻璃等頂級質材的應用，實現當代設計富含各種風格的空間需求。

以下就借CTO Lighting的三個系列，與大家分享如何透過不同的燈具，加裝居家高雅卻不失風尚的自我風格！

IVY系列

受到倫敦市中心綠地啟發，IVY系列燈具有如萌芽的植物，向四面八方有機地延伸，以青銅、緞面黃銅搭配蛋白石色、微煙燻色的玻璃燈罩，讓跨距大的燈具擁有溫柔的延展性，在較大的客廳或餐廳中，可以很優雅的匯聚空間重心。

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Nimbus Pendant系列

是工藝複雜度極高的造型燈具，全系列透過精密的計算，展現「至微」式的美學。需由經驗純熟的工匠手工製作的玻璃垂飾打造而成，首先要將玻璃圓盤在單獨的陶瓷上半熔到波浪狀形態，接著運用玻璃與窯燒的特性，呈現自然穿透感的晶體紋理。由此設在天花的Nimbus燈具就像雲朵，迷幻又輕盈，光線隱約充足而不刺眼，就像擺進了一個裝置藝術。

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Deco Table Lamp

Deco桌燈，將「裝飾主義」的概念以金屬堆疊的方式展現。手工焊製的緞面黃銅與鎳精密地共同應用，形成金屬圍籬般地獨特圖騰。尤其燈罩的橢圓形中心配置了擴散器，防止眩光的產生。

雖然市面上直接裸露燈管或燈泡的設計逐漸減少，但此類以刻意營造透視、裸露、重材質質感的原始設計卻以新穎的方式重新演繹工業風在當代的設計演變。大家在家可以試著在不同角落增加一兩盞局部照明的燈具，並會發現不是所有活動都需要開啟大燈。透過多光源的方式創造出不同的角落感，不僅可以變相節約電能，也可以帶來良好的放鬆效果。

不僅設計的形式越來越擺脫既定作法和想像，一般民眾在自行購買與使用時其實也未必一定要把某個東西按其命名的擺在特定位置。只要使用的邏輯沒有太大的誤差，在合理的情況下，大家也可以自主發想創造專屬的空間風格。

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（ Celine ）

文章來源：設計王

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