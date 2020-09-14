心之所向 旅居台商的傳世大宅

位於臺北市信義區精華地段的本案，擁有超過200 坪的傳世大宅豐厚條件，是彰顯主人家地位與品味的象徵，更是凝結一家人情感的依歸。屋主為長年旅居海外的台商，本案住宅作為其退休後的居住空間，同時也滿足了招待親朋好友的社交需求。

公共空間規劃有兩個起居休憩區域，一為正式客廳一為輕鬆愜意的家庭廳，開闊的空間融合宴請賓客、影音、名琴自動演奏與客製空間精油香氛等功能，並將空間利用達到最大化、功能多樣化的設計初衷。



圖／繽紛設計提供

住家內私人領域的規劃，繽紛設計團隊根據屋主夫婦的生活習慣為出發點，為避免男女主人從世界各地回到家中的時差干擾，特別在主臥室設定雙動線規劃以滿足需求。讓主臥房睡房區、書房區及更衣衛浴能獨立進行，讓居住者享有便利的生活動線。

屋主與繽紛設計團隊對於本案的目標是，「設計風格需要滿足氣派大宅，同時兼具人文溫馨」，設計團隊以新古典主義為基底，再融入「家」的元素，將每個家庭成員的性格皆具象表現在各個空間中。例如優雅的女主人書房、沉穩的主臥空間、飯店感的次臥室安排，讓從世界各地歸來的家庭成員，都能在家中得到舒服的休憩並感受來自家庭的溫暖。

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（繽紛設計）

文章來源：設計王

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