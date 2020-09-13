實用與美學兼容 三個當代「微型」設計宅

隨著家庭結構的轉變、單身貴族的崛起，20坪以下的「當代微型住宅」成為許多人的選擇！其顛覆了以往小坪數單調、簡陋的想像，除了複合多種彈性機能，足以應付所有生活需求之外，更能滿足閱讀、看電影、辦公、聚會派對等額外的娛樂享受。

而視覺呈現及風格氛圍層面上，當代微型住宅也更加注重整體的精緻度及質感，極致詮釋「小而巧」的核心理念！以下三個精彩的小坪數設計案場，分別來自研一制作設計、一研設計及繽紛設計，他們拿出各自的看家本領，利用不同的設計手法，讓「當代微型住宅」重新再定義。

案場一：單色系空間，以活動家具發揮空間效益

揮別中古屋老舊沉悶的印象，研一設計團隊打破了微型住宅的空間限制，在一房一廳一衛、不到「20坪」的格局基礎上，將室內盡可能打造為開放式空間，僅置入最少的牆體劃分公私領域。考慮到小空間的有限面積，室內大多採用富有收納功能的家具、兼具團聚用餐和辦公等機能的活動式餐桌等，發揮坪數最大效益。

此外，在風格上汲取時尚洗鍊的「黑」與簡單純粹的「白」，並以強烈的二元對比，添入摩登時尚的視覺語彙，同時透過淺木色系的海島型木地板串連，減緩了二色的銳利感，為單色系空間注入溫度。其中，電視主牆以大面積黑色立面鋪敘，形塑疏闊恣意的橫向延伸，成功讓場域顯得更加寬敞開闊；而灰色地毯與布質沙發的搭配，也順勢柔化了空間線條，散發舒適溫潤的居家感。

圖／研一設計提供

圖／研一設計提供

圖／研一設計提供

圖／研一設計提供

圖／研一設計提供

案場二：善用情境光氛，放大空間感受

「光」作為空間中的調和劑，無論坪數大小、格局是否方正、景深是否狹長，只要引入充沛採光，就能美化整體居家，營造全室敞朗明亮、開闊通透的視感。擅長居家規劃的一研設計，便以光影為名打造出自然清透的宅邸，讓居者無時無刻享受美好光氛的包裹，在躍動光影中鋪敘居家活力氛圍。

本案為約「10坪」的迷你住宅，一研設計首先將隔牆移除釋放出空間，運用色彩計畫及光影調和，不僅帶來明亮輕盈的感受，也成功締造放大感！整體以舒心雅致的白色為基底，搭配木質的溫潤、鐵件的型態、虛實的線條，在幾何形面的轉折之間，營造出與眾不同的視覺。同時，透過白色窗紗引渡柔和的自然光，輔以家具、家飾、軟件、高級藍的色澤，在有限的小坪數中賦予一抹人文溫度。

圖／一研設計提供

圖／一研設計提供

圖／一研設計提供

圖／一研設計提供

圖／一研設計提供

案場三：重塑格局配置，校正視覺軸線

擅長設計豪宅名邸的繽紛設計，風格奢華精緻而不失人文內蘊，善於運用不同建材材料與陳設軟裝，為客戶打造獨樹一格的生活空間。繽紛設計精拙構思的空間秩序，賦予「奢華生活」深度美學哲思，也讓日常生活多了一層玩味逸趣；如此深刻獨到的設計筆性，除了能完美演繹上百坪豪邸的恢弘氣勢，亦能極致展現小坪數的精美巧緻。

本案為小坪數渡假宅，是業主作為放鬆休憩、招待親友的空間，因此繽紛設計重新規劃原本的格局配置，使臥房衛浴具有獨立浴缸及單獨更衣室，也特地預留客浴空間，讓業主擁有絕佳的休閒感受之外，也成就全面的頂級招待所。

此外，為了在天花較低的建築結構中呈現開闊延伸的視感，繽紛設計遂以橫幅開展的尺度將空間拓至最大值，並減少場域隔間、重新校正視覺上的軸線關係，藉此鍛造出流暢舒心的生活動線。

圖／繽紛設計提供

圖／繽紛設計提供

圖／繽紛設計提供

圖／繽紛設計提供

圖／繽紛設計提供

（Dannie）

文章來源：設計王

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