劃時代新地標 17年醞釀出台北流行音樂中心！

圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

在源源不絕的新血注入與嶄新的創作思潮帶動之下，臺灣流行音樂產業的發展，一直引領著華語流行樂壇的趨勢與脈動。為了扶植流行音樂產業邁向嶄新巔峰，歷經17年的籌備與打造，扮演著「台灣流行音樂心臟」的臺北流行音樂中心，終於在9月5日正式啟用營運，極具特色的造型建築，儼然成為最受矚目的流行文化地標！

當晚舉行的開幕演唱會，更邀請眾多金曲歌手現場獻唱，不但讓人一睹台灣流行樂的魅力，現場設計與聲光效果，更是給人震撼的視聽饗宴。

圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

由享譽國際的美國建築設計事務所RUR Architecture及宗邁建築師事務所共同打造臺北流行音樂中心，整體集結流行音樂與流行文化，串連在地生活型態，築起一座獨一無二的複合機能型音樂聚落。

園區以市民大道分為南北兩基地，在建築上汲取古羅馬廣場的樣態為靈感，利用環形空間集結藝術、商演、市集和音樂人才及產業的孕育聚落，融合了表演廳、流行音樂文化館、產業區三個主要場域，聚集創意人士、一般市民與觀光遊客，打造一處24小時具備不同使用方式的「機能建築」。南北基地間則以造型天橋巧妙串聯，藉由視覺軸線的引領，除加強三座場館的統一性，也能締造清晰明朗的參觀動線。

表演廳——融入山巒意象，匯聚宇宙能量

一如寶石般閃閃發亮、稜角分明，又似山巒般層巒疊嶂、宏偉壯觀，位於北基地的「表演廳」有著跌宕有致的殼狀造型，是專為流行音樂展演設計的場館，為一佔有地上五層、地下三層的建築，外觀利用鋼造結構外包覆灰綠色烤漆屋頂，便是建築師模擬臺灣山岳樣態加以呈現，象徵臺灣流行音樂邁入新世紀後，期許登上顛峰的遠大企圖。

內部則可容納約5000人，並配置包含化妝室、休息室、排練室、行政辦公室以及服務設施區域等多功能空間，整體由外而內就像一艘航向宇宙的太空艦艇，引領人們跟隨音樂的動感旋律，一同穿越光年之外，感受音樂超越時空的多元魅力。

圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

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除了建築外型別具特色、場館機能充足之外，表演廳內部更是採號稱「北流四寶」的頂級配置，為人們打造極致的視聽饗宴。置入的硬體設備包含全臺最大的專業場館隔音門，其採左右對開式，在總寬約16米、高約10米的優越條件下，可有效杜絕聲音干擾與噪音問題，搭配知名的法國 L-Acoustics K2 音響系統，提供全域繚繞的優質音場，同時架設完善安全的母桁架與電動升降舞台設計，便於人員進行場地佈置施作與舞台移動。

圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

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圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

流行音樂文化館——傳承與展望，典藏音樂文化的寶庫

在基地的另一處，擁有簡潔外觀的立方體建築，即是坐擁地上六層、地下一層的「流行音樂文化館」，也是國內第一座以流行音樂為主題的展覽館。外觀將裝飾金屬板固定於混凝土外牆，如浪潮般隱約顯現著音樂般的波紋律動，其中一面則設有大面玻璃帷幕，輕盈與沉穩共同交織於建築體之上，也揭示著內部蘊含的豐沛創作能量。

循著景觀階梯拾級而上，可參觀館內常設展及特展，讓人跨越時空侷限，細細品讀過去、現在乃至未來的台灣流行音樂發展，並結合影音媒體典藏與多媒體等互動裝置，讓爬梳的歷史脈絡在觀者眼前鮮活上演。

圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

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產業區——培育人才的音樂新聚落

採用金屬帷幕牆網系統，搭配玻璃馬賽克的屋頂表面，在園區內熠熠生輝，台北流行音樂中心的「產業區」，正如其發光水晶體的外觀一般，是孕育音樂人才的珍貴寶盒，整體規劃結合音樂展演空間、流行產業社群及育成空間，具有多功能用途，並配置出四間音樂展演空間、音樂教室、練團室、辦公室、錄音工作室和音樂主題餐廳等設施，串連音樂的幕前幕後體系，為音樂人才與新秀打造夢想的搖籃，匯聚音樂的創意動能，綻放閃耀光芒。

圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

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戶外廣場——樂音流動的在地休憩空間

戶外表演空間位於流行音樂文化館與產業區之間，為佔地長約100公尺、寬約35公尺的廣大場域，四周有著大片綠地與植栽，與北基地的戶外廣場串聯，可供一般大眾日常在此休憩充電，未來也將舉辦創意市集、音樂饗宴、小型街頭表演等各類型活動，讓其成為一處開放的藝文交流空間。

臺北流行音樂中心作為華語流行音樂的新地標，未來除持續匯集音樂人才與提供相關產業群聚，共創良好創作產能外，館內也整合了創新的5G科技，成為台灣首座5G表演場館。北流表演廳目前已開館營運；文化館、產業區則預計於2021年陸續開幕。

圖／台北流行音樂中心、台北市工務局新工處、臺北市政府文化局、RUR Architecture、宗邁建築事務所提供

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（Yun）

文章來源：設計王

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