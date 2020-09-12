東京鐵塔地位不保 ！ 新地標摩天大樓2023年完工

日本東京都心精華地段的「虎之門─麻布台區」，商辦大樓與購物中心林立，東京鐵塔作為精神象徵的地標，同樣座落於此區，但隨著新一波都更案「虎之門・麻布台開發計畫」正式啟動，東京鐵塔的地位備受動搖，未來可能被與之相望的新大樓取代！

圖／Archdaily、設計王提供

以建立「現代都市村」作為虎之門・麻布台的開發計畫核心，日本知名地產開發商森大廈邀集知名建築師操刀規劃，未來將於虎之門與六本木的中間區域規劃一個結合住宅與商圈的獨特社區，並打造與東京鐵塔相互對望的三座大廈，其中將出現日本第一高的摩天大樓，全面改寫東京天際線，而一旁則由英國建築設計鬼才海澤維克的團隊Heatherwick Studio設計出低層複合式景觀空間，引入大面積綠意植栽環境，打造東京難得一見的都市綠洲！

相比外觀單一的摩天大樓，為了體現「綠色與健康」理念，Heatherwick Studio設計出的景觀空間巧妙與大自然結合，以花園涼棚為整體概念，模擬出植物順騰而上的優美之姿，由上而下從從華麗花園到下沉式庭院，再進一步延伸至街邊商店與廣場的綠色廊道，打造出如滑梯般的彎弧外觀，隨意交錯在綠樹花草中，讓整幢建物有如植物涼棚般，多了閒適與浪漫，在熱鬧繁華的街區耀眼奪目。此項目預計在2023年完工，繁華的都心風貌又將因為這一建築的誕生攀上更高的城市境界！

圖／Archdaily、設計王提供

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圖／Archdaily、設計王提供

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（Yun）

文章來源：設計王

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