長型屋不再昏暗！來看如何打造溫暖北歐風
長型空間常常碰到的問題是採光不足以及窒礙難行等缺失，造成居住者感到昏暗跟擁擠，進而產生極度不舒適感。那麼，到底該如何改善呢？其實想要住的舒適，不妨從空間配置下功夫！位於位瑞典第二大城市哥特堡約 31 坪的空間，看看設計團隊如何因應狹長型的空間，以「機能性」明確劃分，勾勒出擁有俐落佈局的舒適住宅。
因應一般家庭的需求，約 31 坪空間被設計團隊精準劃分成玄關、廁所、廚房、客廳以及集中於內部廊道的兩間臥房與更衣室，為了提供居住者最舒適的起居空間，巧妙限縮了廁所以及更衣室的坪數，將絕大部分的空間保留給日常生活使用。
自玄關處開始，採用磁磚與木地板的轉換作為明顯的分野，玄關側鄰近廁所的牆面則以層板與鞋架的組合，用來置放外出常用的大衣、包款、雨具以及鞋靴，十分便捷。室內雖採單面採光，但設計團隊盡量保持窗台的簡潔，充分讓光源能夠恣意進入室內，藉以消除狹長空間常見的「昏暗」疑慮。
來到廚房與具半圓弧空間的客廳，則以淺色系為主的家具家飾配置，展現出濃厚斯堪地那維亞風格的氣息，搭配實用好看的木作家具、織品，進而散發出最符合家的舒適感，讓人不自覺想沉浸於其中。而臥室則位於後方的廊道內部，因應嬰幼兒的需求，次臥以高度較矮的抽屜櫃、可愛的掛飾、玩偶等元素，創造有趣的空間。主臥則為了滿足衣物收納需求，採用白色四層抽屜櫃鋪陳，並搭配綠意與毛茸茸的球狀燈，賦予睡眠空間清新的氛圍。
而屬畸零空間的更衣間與廁所更是講究十足的機能性，更衣室採用層層分明的鞋架與壁櫃，利於將鞋款、衣物能夠分門別類作好整理與擺放，讓日常穿著更加得心應手；衛浴空間則印證「麻雀雖小，五臟俱全」，以黑白撞色的磁磚鋪陳，利用壓克力門將淋浴區和馬桶、洗衣機加以區隔，作出最簡單的乾濕分離，透過整合相近用途，讓衛浴空間具有雖然狹小卻實用的特性。
（ Matt ）
文章來源：設計王
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