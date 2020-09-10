舊教堂搖身一變 帶我們走進詩意書店

新舊融合的建築一向充滿獨特變幻的魅力，透過建築結構與內部空間的重新改造，在歷史底蘊上賦予設計新意，讓傳統建築得以用嶄新面貌繼續生存，成為人們津津樂道的特色地標。

最近，位於上海當地的設計團隊Wutopia Lab，就在歷史悠久、擁有各式風情建築的黃浦區，將古老的Nicholas教堂內部改造為知名書店思南書局的新據點，以現代化的鋼鐵建材構築出神聖的詩意殿堂—思南書局詩歌店。

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

始建於1932年的Nicholas教堂，Wutopia Lab特意保留充滿文藝氣息的外觀，在維持現有結構立面、量體支柱、平面布局和花卉、圖騰與壁畫等裝飾下，極大化地改變了內部空間。

設計團隊在原始的磚石建築內置入了大量的鋼製結構了，由128根豎管，640個大鋼板，2,921個小鋼板組成銀色鋼鐵網格，創造出內部宏偉壯觀的巨大書架。在不加背板的巧思設計下，讓穹頂與窗外的自然光線能夠順利灑進書店，穿透書架讓店內客人一覽內部華麗的壁畫與裝飾，穿越古今置身於神聖的書香殿堂。

「我們利用書架的結構，在舊教堂裡創造了一個新教堂，作為人們的尋求精神與信仰庇護的場所。」wutopia lab這麼說，本店作為上海最大的詩歌書籍專賣店，在中心高聳的穹頂區，收集來自中國、日本、法國、英國、美國、波蘭、義大利和俄羅斯等多國高達1,880多本的詩歌作品，在充滿魔幻現實主義的輝煌建築內，以跳脫舊有宗教及信念的戲劇性光輝，將藝文的視聽饗宴推展至更高的境界。

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

圖／Wutopia Lab、The Cool Hunter、設計王提供

（ Yun ）

文章來源：設計王

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