一家人團聚所在 餐桌的力量

不管在東方或西方文化裡，飲食時常是連結人與人之間最簡單且緊密的介質，人們藉由飲食補充能量、舒緩壓力、表現關心甚至展現創意。在不同的國家，食物可以超越語言，傳達心中的意念；而在家庭中，團圓、聚餐亦成為一種儀式與習俗，是凝聚家庭情感的主要場所。

面對這樣的場域需求，人們對餐桌的期待還有設計者們對空間的規劃，總是充滿著更多的想像與要求，再融合因時下各種室內風格興起的影響，餐桌設計儼然成為不同家庭空間中，情感核心建構最關鍵的一環。

義大利品牌Gervasoni展現當現代極簡設計遇見自然的獨特，會在餐桌擦出什麼樣的火花。圖／Fuhaus丰巢、設計王提供

北歐式的餐桌精神

面對現下對室內風格的多元需求，餐桌也相應產出了適合各種家庭情境與風貌的設計，在多變的餐桌款式中，不變的是結構的力度表現與直覺、符合人性的設計走向。從北歐系列的品牌中，時常可以看到極度簡化的桌體結構，搭配溫潤的實木用料，在亙古不變的剛毅中，展現特有的清新個性。

從設計中也可以看出北歐國家體系文明的發展與進步，從高品質材料的選用、不為表現設計花樣的設計思量，以及不管是在外觀或功能層面，都與自然緊密連結的設計命脈，在在展現了一種為達與人、與自然友善共存的意念。

即便是在住宅裡，北歐性格的餐桌也時常是伴隨成長、可以使用一輩子的家具，並在不同情境與空間裡，也能無痕融入、依循設計本身解決各式需求與困難，在不管樸實或絢爛的人生中，成為我們成長背景中，最安心可靠的一員。

品牌KRISTALIA的be-Easy系列slatted table柚木桌，簡約的現代設計外觀和陽極氧化鋁的桌身結構，是非常適合室外環境的餐桌選擇。圖／居雅堂、設計王提供

丹麥經典品牌 Vipp的桌子，粉體烤漆鋁管製成骨架的餐椅，突破工業感給人厚重的第一印象。不僅苗條細線的架構，輕巧的靠背、精心設計過的椅墊，都使人感到舒適。圖／森／CASA、設計王提供

OOPS I DID IT AGAIN 折疊式桌子的簡約和極簡主義造就了動態的視覺效果，強化的結構搭配鋁製桌腳，營造 出豐富而優雅的外觀。圖／居雅堂、設計王提供

Copenhague Collection系列，是知名丹麥品牌HAY邀請法國新銳設計師兄弟檔Ronan and Erwan Bouroullec為哥本哈根大學人文科學系重新設計的一系列桌椅，由橡木與櫸木製成，其創作靈感是來自建築師Berndt Pedersen所設計的經典木椅。圖／Design Butik、設計王提供

（ Salmonsusie ）

文章來源：設計王

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