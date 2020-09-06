七種「格柵美學」 創造獨特的生活品味

簡約俐落的線性結構，在光影曖昧流動間，形塑通透開揚的視野，「格柵」以一種「弱介入」的方式，為空間揉入微妙的層次變化之餘，亦富含多元的機能屬性。對於格柵設計的想像，許多人經常侷限於「隔屏」的角色設定。

然而，在設計師們精彩的演繹下，除了透過材質、色調的轉換，賦予不一樣的視覺與風格之外，藉由聰明的設計巧思，也能將格柵應用在各種不同空間及情境，從格局、收納機能、天花、裝飾點綴等，創造出耐人尋味、實用與美學兼具的不凡感受！接下來，編輯就來介紹七種不同的新玩法，顛覆你對格柵設計的極致想像！

第一招：利用「金屬格柵」作為入口屏風

甫進家門後，以一道「金屬格柵」作為屏風界分場域，避免了直達客廳的唐突感，而通透的設計與純白的質蘊，在光影變化暈染下，更勾勒出優雅富層次，體現了時尚居家的摩登樣貌。

一研設計在白色的基礎上，經由深淺材質的變化與運用，透過金屬、層板、格柵等元素的演繹與排列組合，形塑截然不同的氛圍，成功在有限的坪數中創造無限的可能。

圖／一研設計提供

第二招：以「格柵」創造出「儀式感」的玄關走道

近境制作藉由計劃性的編排、破格的空間體驗、異材之間的交融，以穩定整個場域的氣息，同時利用不鏽鋼材質創造重點空間轉換的心理感受，輔以分割及格柵創造流動的連結，既讓整個領域有更完整的連續性，亦詮釋歸家的「儀式感」體驗！此外，在中段嵌入層板，亦輾轉擴增了收納展示機能。

圖／近境制作提供

第三招：日本獨有的「實木千本格柵」，演繹和洋風情

精耕日式空間美學多年的玳爾設計團隊，致力於提倡本質細緻優雅、內涵多元豐富的「新和風主義」，設計師在灰階電視主牆的兩側，採用日本獨有的「實木千本格柵」，一側作為機能展示櫃，另一則則應用於拉門，其溫馨恬淡的氣息，加上精美皮革家具、金屬燈飾、局部大理石介面的光澤等等，同步演繹出和洋折衷之美的新高度。

圖／玳爾日式空間設計提供

第四招：中島巧用「格柵」點綴，創造新穎感受

把「格柵」運用在中島吧台，更是一項大膽又充滿新意的設計！近境制作延續整體風格設定，以大理石砌築的中島，藉由高低落差、輕重勻衡，在幾何造型中框構出極具當代感的精緻吧台。此外，側邊巧用溫潤的格柵鋪陳，不僅在視覺上新穎獨到，也順勢促進了冷暖平衡！

圖／近境制作提供

第五招：擷取「格柵」的美學因子，應用於天花板

成舍設計南京分部的吳珮嘉設計師在餐廳設計中，以沉穩的現代風為框景，轉譯「格柵美學」，並揮灑於天花，優美地編織起溫馨雅致的空間語境。木質所散發的清新溫暖調性，恰恰調和了後方不銹鋼廚具冷冽的質感，再搭配圓潤巧緻的燈飾，成功為空間增添一筆鮮明生動的感受。

圖／成舍設計提供

第六招：黑色木格柵＋玻璃，形構精緻廊道

不論是擘劃公私領域的界線或是空間轉圜的過渡區，「廊道」經常被室內設計所忽略，然而，若善用材質及隱藏設計，可完美將過渡的段落、通往其他空間的門面整合於一體，創造出連續不斷、一氣呵成的視覺動線。大雄設計利用石材、小冰柱玻璃和「黑色木格柵」做串聯，循序漸進設計，加上隱約通透的質地，為廊道挹注富含韻律的情境動態，以及摩登時尚的面貌。

圖／大雄設計提供

第七招：床頭採用「木格柵」結合異材質，譜寫線性律動

擅長玩轉異材質及線性語彙的近境制作，悉心梳理垂直與水平的軸線關係，輔以分割、脫開、錯落等各種律動形式，帶來清晰而深刻的視覺感受。此案床頭主牆以「木格柵」、鐵件及布質過渡鋪陳，加上沉穩雅致的色調，譜寫出舒適靜謐的臥眠氛圍。

圖／近境制作提供

（Dannie）

文章來源：設計王

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