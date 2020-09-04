老屋翻新 打造毛小孩的天堂

隨著現代人愈來愈重視寵物，友善毛小孩的商業空間相繼出現，此案根據業主的品牌理念與商品特色，特別以時下流行的拍照打卡文化、具巧思的商品展示、活潑的色彩搭配、寬敞的室內與戶外區域，打造出舒適愜意的寵物會館。

設計核心除了試圖藉由開放式的大門拉近社區鄰里間的情感，晴玥設計黃俊勳總監更保留建築物原先的歷史價值，將此宅原有的特色與材質加以運用，融合了臺灣傳統文化與現代生活面貌，迎來獨一無二的全新商業空間。

活化舊建築 賦予新生命

本案坐落於臺北市大安區，兩層樓高的磚造洋房，在臺灣早期貴為富裕人家的居所，然而卻因原先居住其中的家族搬離的緣故，此宅荒廢許久未經使用，逐漸累積許多歲月的痕跡。在因緣際會下，業主看上了此處，並決定將其改造為寵物會館，引用醫生/ 益生菌相似的發音，將此會館取名為「益生寵愛」。

一來作為販賣含益生菌成份的客製化寵物飼料，同時提供每位前往的顧客一處得以好好交流、陪伴寵物玩耍的美好場域。面對原已荒廢10 年之久的老建築，殘存十多年前使用的設計手法、雜草叢生的環境，再加上將基地原先設定的住宅空間改為商業用途，設計師不僅需修繕此建築過於老舊的設備，同時更須以現代商業空間的考量重新調整規劃，藉此達到品牌設立店面的目的。

為了落實全方位的設計，黃俊勳總監更邀來各領域的專家至此鑑定場地並找出適合的建議，透過不斷思索逐一克服基地的條件限制，以融合現代與傳統的設計風格，活化了空間，並且賦予這棟建築新的生命。

業主期望透過此空間傳遞活潑健康且優質的飼養寵物文化，設計師遂保留基地原有的歷史文化，延續建築原有的裝飾與特色，藉由現代的設計手法加以改良，並以老物再利用的方式，結合時下流行的軟裝設備，既打造出明亮舒適的休憩空間之餘，也賦予此宅全新的商業與社會價值。

圖／晴玥設計提供

圖／晴玥設計提供

圖／晴玥設計提供

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新舊交融 塑造獨特空間面貌

甫入內，黃俊勳總監依循原始的建築脈絡，改以開放式的大門拉近社區的互動性，入口處的動線、一樓區域的隔間也重新規劃，藉此帶來更流暢與寬敞的活動區域。而透著微光的舒適場域，輔以古意盎然紅磚、鐵窗、仿磨石子磁磚、抿石子及花格磚，氤氳出臺灣獨有的懷舊風情，同時搭佐鮮明活潑的配色、清新自然的木質語彙、趣味十足的造型裝飾，透過新舊交融的溫潤筆觸，形構獨一無二的空間面貌。

此外，櫃檯接待處採用傳統中藥鋪的櫃體設計，精緻的質感，巧妙呼應品牌依照寵物體質調配量身定制飼料的精神。貼心的設計師，將廣闊的戶外空間打造為毛小孩自由活動的區域，而二樓則規劃成直播室，讓飼主得以在優美的環境中於線上與更多人分享與寵物的生活點滴。

圖／晴玥設計提供

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（ 陳寬茵 ）

文章來源：設計王

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