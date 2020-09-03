五種半高牆設計 翻轉牆面兼具機能與品味

在J·R·R·托爾金筆下奇幻的中土世界裡，身高不到150公分的哈比人，比起高大的精靈及人皇，卻是保護魔戒的重要角色，他們腳步輕盈、來去自如，且擁有十八般武藝，能應付各種迎面而來的艱難挑戰。

近年來，在居家設計中常見的「半高牆」也如同哈比族一般，即使沒有氣勢恢弘的大立面，卻能憑藉半高的優勢，讓陽光穿透空間，創造明亮通透的感受，同時也能作為收納櫃體、電視主牆、擘劃場域的分界等多種用途。這次編輯就介紹五種半高牆的設計，為居家生活帶來更便利、更新穎的體驗！

（一）利用旋轉電視架，讓客餐廳皆能享受視聽娛樂

極簡設計以居住者的需求為索引，規劃靈動開放的佈局，在注重秩序和機能的同時，透過極簡的形式，從中提煉含蓄的光感與溫度。呈長序列的空間脈絡，輔藉串聯延展的設計手法，將流暢動線及多元機能整併一起，完美符合未來生活一切需求。

此外，設計師巧妙運用「雙向旋轉電視架」，讓客廳、餐廳都能享受影音娛樂，發揮空間機能最大值。客廳後方銜接著男主人喜愛的書房空間，開放式的書櫃結合造型梯，不僅方便取書閱讀，也能盡展屋主各國的收藏品，兼容生活機能和美學品味。

第一面：

圖／極簡設計提供

第二面：

圖／極簡設計提供

（二）利用「半高」優勢，讓自然光源深入空間

彗星設計運用了「隱」的思維來詮釋本案。設計師以清水模打造出「半高電視牆」，不僅巧妙在客廳與閱讀空間做了視線上的區隔，也不阻礙窗邊光線進入空間深處，順勢創造開闊而深邃的視覺景深。

而運用溫潤木質鋪陳的客廳，綜合了清水模的冷冽質感，圍塑出可以舒適坐臥、輕鬆觀影的休閒區；而半隱於電視牆後的閱讀空間，則以白色的透空收納展示架作為背景，可放置收藏品與喜愛的書籍，加上一席溫暖地毯及造型單椅，讓看書、聽音樂成為提升生活品味的一環。

第一面：

圖／彗星設計提供

第二面：

圖／彗星設計提供

（三）電視牆及餐櫃的雙面使用

本案以黑、白、灰三色共構空間底蘊，佐搭鏡面、鐵件、弧形天花及線性燈帶，完美織就現代質感居所。循著空間長形脈絡，成舍江芊逸設計師利用一道「半高雙面牆」，作為電視牆及餐櫃使用，不僅成功界定客廳與廚房的機能屬性，同時也點亮家人使用頻率最高的公共空間。

在材質上選用淺色石紋，一路從吧檯延伸至電視牆，在循序漸次的色階轉換中，譜寫出簡明輕快的視覺韻律。

第一面：

圖／成舍設計提供

第二面：

圖／成舍設計提供

（四）藉由異材質融合，塑造精品般的時尚質感

極簡設計以中性的筆調描摹空間輪廓，同時兼容優雅俐落的精品旅宿風格，在沉靜內斂的低彩度質蘊裡，利用木質元素營造溫暖又富含層次的美學氛圍。

設計師運用大理石紋的人造石、烤黑鐵件打造出「半高電視牆」，塑造時尚內斂的精緻質感，而兩邊不同的場域，一側用為客廳電視主牆，另一側劃分出的偌大空地，則作為瑜珈教室及書房使用，底部採用黑白相間的收納展示機能，並嵌入大面明鏡，方便屋主做瑜珈時調整姿勢。

第一面：

圖／極簡設計提供

第二面：

圖／極簡設計提供

（五）三面使用的「半高牆」，增加多元收納機能

在本案中，朵爾空間設計以一種專屬訂製的新古典優雅姿態，徹底翻轉屋況，同時形塑更流暢的視野與動線。除了藉由客廳的轉向，讓客餐廳在視線上得以連貫、通透，還原明朗闊綽的生活本質；「半高電視主牆」妥善分隔內外，建構出完整的玄關區域，更巧妙帶出三面櫃體的收納機能。

此外，全室繪以潔淨純白色調，運用立體的線板元素增加精緻度並豐富視覺層次，細膩描摹輕古典的空間韻味；依循實木樓梯扶手的深胡桃色澤，於地坪、壁面及家具添入相佐的木紋肌理與大地色系，營造溫潤的居家質感，融合充沛的自然採光，共塑明朗愜意的美式生活情境。

圖／朵爾空間設計提供

（Dannie）

文章來源：設計王

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