狹長老屋大翻修！日式氛圍恬靜隱身市區一角

基本資料與屋況

▶ 坪數： 23.7坪（室內使用）、室外庭院5坪 ▶ 家庭成員：2 大 2 小 ▶ 格局規劃：3 房 1 廳 2 衛 ▶ 屋齡：50年老屋

圖／捷筑設計 JJ DESIGN提供

屋主需求

風格：日式、素雅

色彩：深色系為主

建材：石材、淺色木（大干木）、木紋磚、拋光磚、板岩磚、亮釉面磁磚

格局：採光良好的公領域空間

特色1：生活空間前後大對調

原建案擁有前後雙出口的條件，原先作為主要通道的前門，被當作客廳使用，格局畸零，但鄰旁就是廁所空間，除了觀感不佳外，在生活機能上也有諸多不便，因為廚房位在後門，公領域硬生生被拆散成前後兩端。改造時將其合併，屏除前門採光不佳的條件，將客廚空間設置在後門，明亮的採光給予狹長的生活一塊淡雅之處。

圖／捷筑設計 JJ DESIGN提供

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特色2：狹長走廊不壓迫

原先天花板過低，容易造成心理上壓迫感，翻修時將天地比拉高，並且加裝許多燈飾，使整體晦暗的走廊瞬間提升明亮感。

圖／捷筑設計 JJ DESIGN提供

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特色3：走廊的視覺延伸

顧慮到使用者的視覺效果，在狹長走廊的盡頭增設斜體櫃，放眼望去就是明亮的客廳空間，而不是看到一堵牆遮擋視線。

圖／捷筑設計 JJ DESIGN提供

特色4：日式庭院

考量到屋主日式需求，將原先毫無美感的後院改造成日式禪意風格，使用木磚紋重新整地，再用石材深淺錯落整片牆壁，以及深墨色的鋼骨及鋁飾板將暴露的管線收納其中，並做出半遮雨棚，保留機能與美感。

圖／捷筑設計 JJ DESIGN提供

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特色5：主浴與客浴 物盡其用的空間大魔法

當初建案只有一衛，考量到屋主人數眾多的需求，因此在原前門的位置額外拉置衛浴管線，也因舊屋條件，管線整理問題耗費一番功夫，雙衛浴也按照需求貼上普普風格的磁磚以及亮釉面磁磚，成果令屋主非常滿意。

圖／捷筑設計 JJ DESIGN提供

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特色6：跳脫世俗的色系櫥櫃

半開放式的廚房空間使用灰綠色為主體，同時也為生活增添一些雅致之情，使用系統櫃發泡板桶身加上客製的鋼烤門板，吧檯選用石英石檯面作為客廚中間的銜接面，素淨質感油然而生。

圖／捷筑設計 JJ DESIGN提供

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（Grace）

文章來源：設計王

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