Xpark水族館正式開幕 一起來探索絕美展區

今夏最具話題與人氣的景點─台日聯手打造的桃園最新水族館「Xpark」，8月7日正式開幕亮相，預售票早已搶購一空，現場吸引滿滿人潮！作為全台首座嶄新都會型水生公園，顛覆傳統水族館樣貌，以炫目嶄新科技打造360度沉浸式空間，成為全台最轟動、最夢幻的人氣新地標！

圖／Xpark、設計王提供

五感體驗打造絕美生態場景 探索未知的神秘感動

Xpark水族館坐擁地上3層、地下2層，鄰近桃園高鐵站、華泰名品城與新光影城，娛樂機能超便捷。4,500坪的佔地分為戶外和室內二大空間的展館，含納地球上包括海洋、陸地、天空的420種生物，近48000種生命體，展現出「生存的強韌」，並透過空間營造與科技融合，館內的溫度、濕度、氣味、聲音也都經過特別的計畫，利用五感體驗打造壯觀絕美場景，與萬物同遊、與進化同行，探索未知的感動體驗。

從2樓入口進入後，場館內部融入先進視聽先進數位科技規劃福爾摩沙、癒見水母、企鵝奇遇、珊瑚潛行、雨林探險、寒帶行凍、深海尋秘、虛實互動等13個展區，部分展區更將播放日本知名音樂大師久石讓創作的曲子，期許透過全方位視聽娛樂，打造與地球平行的另一個奇幻世界。

圖／Xpark、設計王提供

奇幻世界的華麗震撼 眾多魚群共舞上演迎賓秀

逼近4層樓高的透明觀景窗和零死角的觀景區域，Xpark讓來參觀的遊客可以一覽無遺變化萬千的海洋生態！首先經過的「福爾摩沙」展區，以高8公尺、寬12公尺的大型水槽，帶遊客潛入台灣四周的環海，欣賞6000隻銀鯧、雪花鴨嘴燕魟、ㄚ髻鮫、大尾虎鮫、波口鱟頭鱝等多種魚類共同上演的迎賓秀，與美麗的光束交織，彷彿一曲壯麗交響樂，讓人剛入館就感受到前所未有的強大震撼！

同為2樓另一側的「癒見水母」讓人走入漫遊萬花筒，各色虹光灑在透明的水母身上，無邊鏡面創造奇幻氛圍，搭配療癒樂音，讓人與水母一同翩翩起舞。「企鵝奇遇」與「Xpark咖啡廳」有首次登台的「麥哲倫企鵝」，還能讓超萌企鵝陪你一起吃飯，戶外展區更是有水豚、熊狸、海獅等超可愛動物等遊客一起同樂，展開迷人的邂逅回憶，度過瞬間充飽電的療癒時光！

多元自然展區的華麗冒險 寓教於樂的嶄新體驗

登上3樓後，「珊瑚潛行」以180度環景設計展現多變的珊瑚樣貌,大自然巧奪天工的設計盡享眼前。「雨林探險」以豐富逼真的音效結合形形色色的雨林生物，展現出朝氣蓬勃的生命力。「寒帶行凍」與「深海尋秘」則在寒冷的海域與空氣流動間，分別運用360度透明隧道窺看海豹敏捷穿梭、恣意地游過頭頂，與暗黑系海域內窺探巨大的甘氏巨螯蟹伸展纖細關節，滿足人類無法抵達深海的好奇心。

除了沈浸式的五感體驗，Xpark另一大亮點則是在科技的力量間，充分發揮「寓教於樂的重要使命，讓親子共遊不僅是獲得寶貴回憶，更能吸收與時俱進的海洋知識。在三樓「虛實互動」展區，特別以驅動先進的多媒體設備，在有趣的虛實互動中，透過體感科技手腦並用拯救海洋，與想像力一同奔馳在無邊無際的Xpark海域，學習海洋保育觀念。全館精心打造的互動式設計，在在呼應「X」所代表的無限、原子的意義，創造不斷進化的水族館，無論造訪幾次都能收獲嶄新的體驗與感動。

（Yun）

文章來源：設計王

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