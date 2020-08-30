買透天厝化糞池在下方飄惡臭 網曝解法

存了畢生積蓄終於買到房子，可說是達到人生成就，但假若入住後發現，化糞池在室內樓梯下方，且還會傳出惡臭味，肯定讓人很崩潰。日前一名屋主表示，買了一棟屋齡15年的透天厝，豈料發現低樓層一直傳出惡臭，推測是底下的化糞池造成，讓他不知所措。

一名屋主在《買房知識家（Q你的A）》提到，日前買了一棟15年屋齡的透天厝，沒想到入住後發現，1、2樓一直傳出惡臭，雖然對3、4樓影響不大，但臭味讓他難以接受，由於化糞池在室內樓梯下方，因此猜測化糞池是臭味來源，「花了一輩子的積蓄買到這樣的房子好難過！」，po文求助該如何是好。

曾遇到類似狀況的網友表示「我剛買的舊透天也是有這種情況，經過排水孔都會聞到臭味！上網查了一些資料，一個月固定用小蘇打加醋、熱水這樣清，味道就沒了」、「化糞池排污口蓋子可以去買來換，螺絲被沼氣繡透，味道也會出來。去買化糞池菌倒，味道會少很多，我家之前沒倒前，打開可以看到滿滿固態，之後用了菌粉，整個化成液態，臭味明顯減掉很多」。

有人推測也可能是「糞管破裂、需抽水肥」，「我們曾整修過，把馬桶敲開才發現糞管破了，原建商沒修，直接裝上馬桶」、「請專業的水肥清潔公司來看看，他們有儀器可看，到底是化糞池還是管路有問題」、「我租的地方也會，在二樓浴室排水孔臭到整間浴室都很臭，換排水孔蓋也改善不大，建議要從化糞池或管路著手」。

文章來源：買房知識家（Q你的A）

（話題 鄭玉如）

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