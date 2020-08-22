打造機能宅 系統家具多元好搭配

近來資金行情暢旺，帶動房市交易量，新居的室內設計巧思，替未來收納美學加分；信義居家建議，可以量身訂做的系統家具，不同於制式的組合櫃，不僅空間零浪費，還能挑選各式各樣的顏色，透過多元配件的選搭，客製化專屬自己收納需求的櫃體。

信義居家表示，系統家具除空間零浪費、打造自己想要的風格外，還有工期短、快速完工的優勢，組裝通常可以快速在1至5天內完成，也可因應須求彈性拆裝，板材與五金的靈活組合，遇到搬家、改裝也沒問題。

中古市場的成交的個案，不少有老舊格局的問題，信義居家建議，在設計時可以利用「淺色系」的簡單裝修與家具，改善老舊格局常見的採光不足問題；為避免繁複造型帶來的視覺壓迫感，以電視牆淺色木紋延伸至餐廳背牆，將臥室及廚浴空間都隱藏在門後，讓餐廳更顯寬闊。

由於消費者對家具建材有健康意識，特力屋建議，材質要選擇符合歐盟甲醛含量檢驗標準的規格，並同時具備國際認證防潮等級的標準，並提供櫃體10年、五金5年的保固。

系統櫃的預算，由於材質、坪數、配件多寡等都會影響價格，特力屋建議消費者不要完全以價格取勝，業者的聲譽、服務品質及價格透明度也必須考慮；若普遍接受度來看，以5坪大的臥房為例，含床架組、衣櫃、床頭櫃等，可以抓約10萬元左右的預算，若是小書房，一字型書櫃、書桌，簡單的系統家具有機會5萬元以內搞定。

系統家具組裝快速，但為了謹慎、盡善盡美，特力屋建議，還是要多抓一點時間來回與設計師或業者討論，他們會再依既有的櫃體外架進行細部規畫及繪圖，實際上在取得報價前就已花費相當的時日。

以系統衣櫃為例，特力屋建議，消費者可先盤點衣物，依節令、穿戴頻率等做好分類，再掌握衣物的數量、收納、尺寸等，加上使用者的身高，作為設計依據，以便切分收納位置及大小，甚至選擇吊桿、層板、抽屜等不同收納型式。

（中國時報 洪凱音）

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