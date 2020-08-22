樂享低調生活 現代極簡 x 個性工業質感宅

沉穩灰色調鋪敘的立面，溫潤木質映襯的天地渲染出濃淡各異的色階，搭配軌道燈的線性遊走，呈現整體低調紳雅的簡約風華。

當光影穿越漂浮的簾頁，漫延流轉於空間中，轉折於半開放半封閉的櫃體、輕盈素雅的沙發與椅件，輔以金屬元素妝點，個性工業與現代風尚共融一室，在在呼應品味高端的業主對於生活的簡單追求。隱於空間、富於心靈，人生的美態也不過如此，極簡室內設計巧妙貼合使用者需求，在作品《紳‧遂》中為居者營造專屬質感宅。

征戰南北的路跑獎牌、精心收藏的美酒、沖杯咖啡享受愉悅的音樂、看場高畫質影音電影，空間中的每一處角落無不是為生活的愜意量身訂製，俐落的線條、沉靜的氛圍，盡顯業主專屬風格與空間。

自玄關進入，鐵件與灰玻共同圍塑的屏風，若隱若現的視野預告著全室的現代品味，以核桃木為主色的空間，輔借特殊漆、黑板漆、天然大理石等純粹原始的質材肌理，鋪敘混搭出豐富層次。開放式書房的設計與整體公領域和諧串連，置入簡單幾何量體共組的吊櫃及書櫃、加寬的書桌、窗邊臥榻與高端視聽設備，僅需一本好書、一部電影，獨屬居者的樂享生活就此而生！

沿著木質天花循序深入，別有洞天的私領域一反公共空間的沉穩工業調性，改以純淨的白色調烘托一室清新，營造心的輕盈感，隱藏式收納延伸整體視覺軸線，與窗外光景巧妙合而為一，讓沉澱身心的獨處之境，充滿無壓舒適的療癒力量。

（Yun）

文章來源：設計王

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