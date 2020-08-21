價值重估 那些被你斷捨離的二手書往這去

南方古城中，一方謐靜的書肆裡，來自各處的書冊集結成堆，在此處堆砌成知識與文化的巨塔。曾在2016結束營業、位居臺南的著名景點「城南舊肆」二手書店，在新營運者小勳的接手規劃下，於2019年初在原址重新開業。老闆小勳憑著本業對古董、老物的專業與愛好，在延續前東家蔡漢忠經營理念的同時，更豐富了城南舊肆的藏物內容，讓這個在地的精神指標場域予以嶄新的面容與更加懷舊的靈魂，繼續駐守這塊屬於文人墨士的藏書天地。

歸本溯源 思維空間

2019年的1月1號，城南舊肆重新開幕。在同樣安靜的小巷子裡，獨棟的城南舊肆依舊獨領風騷，在網路興起、資訊爆炸的環境裡，先不論獨立書店有多難經營，在這個就連連鎖書店也紛紛倒閉、需多角化經營的時代，城南舊肆這樣獨佔一方靜地、擁有獨棟的室內空間，是多麼難能可貴之事。

聊到接手城南舊肆的機緣，小勳與我們分享，在一次因緣際會之下，透過一樣頂讓、轉變經營路線，最後成為民宿的草祭老闆介紹與牽引，開始了跟城南舊肆的接觸。本業為日式古董、老物、家具買賣的小勳，自身對老物和懷舊之事是充滿鍾愛的，除了很喜歡古色古香的臺南，本身也有茶葉品牌，希望可以結合書店空間，打造一處不管是思想、環境、選物、飲茶都能歸本溯源，讓人探索自我並且皆有所獲的思維空間。

以重生新裝潢，傳承舊職人匠魂

重生的城南舊肆，保有精神與結構的完整。實際空間中，不改室內既有格局，但外牆、油漆與地坪都予以翻新，尤其是在獨棟且一、二樓的挑高空間中，新的不銹鋼層架直通天花，在天地之間搭起新舊融合又兼顧安全的現代視覺。

而置滿藏書的書架一旁，是老物與老家具陳列、擺放的區域，看似沒有什麼章法的動線設計，小勳老闆也與我們分享其中的巧妙之處：「剛開幕的時候，我把店內的擺飾弄的很空、很漂亮，很像精品店那樣。但後來發現，這樣跟二手書店的個性不太合，也跟大家對二手書店的期待不一樣。」於是他開始加入更多的藏物與老件，除了讓客人有回到舊書店那種書堆堆砌的安全感以外，也增添了一份尋覓挖寶的樂趣。

除了二手書與老物，店內有增賣茶飲，但只限外帶，整體空間延續原有的規矩，禁止拍照和隨地蹲坐閱讀，這樣的限制是為維持書店空間的品質與感受，是希望城南舊肆不要步入「快速消費」的模式，也避免陷入服務業的職業道德約束，將職人嚴謹、珍視專業的精神，透過經營模式予以保留和再現……

（Christine）

文章來源：設計王

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