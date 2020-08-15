颱風季防漏清排水 懶人包好安心

8月才過一半，就有4個颱風接力生成，「無花果」正朝台灣而來；颱風帶來的強烈風雨，對屋齡較高的房屋來說可能是極大挑戰；特力屋表示，居家防漏、排水暢通為防颱首要之務，首先，應檢查屋頂、牆面及窗框縫隙，若有裂痕或漏水，可先利用防水噴劑、塗料先作緊急應變，待天氣良好時再進行完整修補；公寓陽台或透天厝的屋頂，也要維持排水孔順暢。

特力屋表示，排水孔平常維持順暢不能大意，因為颱風最怕帶來落葉、雜物堵塞，若沒有預作清掃、檢查，導致雨水無法順利排出，淹水將會由上而下蔓延至屋內，颱風過後打掃起來很費力。

對於住在高樓或有大片落地窗的住家，特力屋建議，對外玻璃窗一定要強化、不可輕忽，因為颱風的瞬間強風，經常是造成玻璃損壞的主因，在大面積的對外玻璃窗可以「X」方式貼上膠帶，不僅有強化作用，也能預防玻璃破裂後碎片飛濺；同時，應留意屋頂、外牆是否有易掉落物，預先收置室內或強化固定，陽台儲藏物也應妥善收納於耐溼耐潮的塑鋼櫃，避免被強風吹落，也可避免物品淋溼受潮損壞。

生活市集根據消費者在颱風季的熱門採買品類觀察，近來以4人小家庭為範例打造專屬「颱風懶人包」銷售特別好，因為防颱準備可事半功倍；生活市集公關部總監黃偉東建議，居家準備颱風懶人包，應具備即食商品、飲用水、救急電源等3大品類為主，若以泡麵、罐頭、飲料等即食品來說，單日伙食費最低可控制在每人200元以內。

另外，颱風也可能造成電力中斷，手電筒、救急電源也是平日即可早做準備的資源；特力屋建議，挑選照明設備至少選擇維持1.5小時以上，家庭用小型發電機建議挑選功率至少800至1000W；黃偉東則建議，市售「專業手提行動電源」中以具備1萬7500amh大容量最受青睞，不只支援AC/DC輸出，並可支援多項物品同時充電，同時具備手電筒功能，在停電期間十分實用。

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