重考、轉學都想住進去 全台大學最美宿舍TOP3

近來有不少大學進行學校宿舍的新建、改裝，為的就是要在少子化的浪潮之下，增加吸引年輕學子的魅力。因此各大學幾乎是卯足全力在改造宿舍從前那種狹窄、空間擁擠的印象，新完工的宿舍樣貌更長得像樣品屋，讓不少網友直喊：想重考、想轉學。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》的調查，統計出全台讓人”超想入住”的TOP3大學宿舍。

第三名為位在台灣最南端的國立屏東大學，校區內新落成的第二宿舍引起不少討論，更是斥資3.2億建造而成，被稱為「豪宅型」的宿舍。而該宿舍建築外觀不僅具有設計感，還能回收雨水後用來澆灌周遭植栽，還有綠能光電系統，可以說是一棟「綠建築」，該校學生都躍躍欲試的想”搶床位”。

第二名則是逢甲大學的福星宿舍，連總統蔡英文都參訪過。室內空間以黑色與深木色作為宿舍視覺作為主要基調，具有年輕學子一直青睞的文青質感氛圍，裝潢得低調又富有溫馨感，極具特色，連校外人士都注意到，引起一陣迴響。

第二名則是逢甲大學的福星宿舍，連總統蔡英文都參訪過。圖／取自逢甲學記粉專

而最終要揭曉的冠軍大學宿舍，是討論度最高的！當初其宿舍的命名活動，因為最終票選第一名的是當時正夯的流行語「是在哈樓」，引起校內師生和外界諸多話題熱度，不過校方並未採納，其宿舍就是國立臺北大學新建的宿舍「辰曦樓」，其外觀以階梯狀呈現，相當具有設計感，將在今年要啟用，因此網友大多都是針對其外觀及示意來做討論。

網友討論的冠軍大學宿舍為國立臺北大學新建的宿舍「辰曦樓」。圖／取自蔡孟哲建築師事務所

（Campus編輯室）

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