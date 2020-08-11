台中 30 年老屋翻新 自然綠意天井辦公室+簡約風住宅

30 年中古屋民宅要如何重新蛻變成嶄新的複合式辦公大樓呢？一起來看 直得設計 的透天設計案，此案為直得設計兼具多元型態的獨棟辦公室，一樓有展示接待功能，二樓是工作空間，頂樓則為住家。從入口庭院便可看見盎然綠意的植生牆，也開啟了整體規畫的重點主軸：舒適愜意的自然氛圍。

在一、二樓的風格呈現上，設計師曾明建藉由水泥混凝土打磨拋光處理後，以自然手工的地坪紋路呼應天花板人工草皮的綠意氣息，黑色皮革沙發背牆的珪藻土牆面上也同樣有著獨一無二的刷紋肌理，搭配中島式廚房與實木餐桌、長椅，呈現優雅別緻的 Showroom 空間。

踏上階梯步入二樓，鐵件天井樓梯引入和煦日光，光影慵懶灑落在梯面上，創造更為豐富的質感樣貌。二樓作為直得設計的 office 工作空間，在強調溝通討論與個人作業的需求下，特意以長桌作為主要辦公桌使用，不但能夠「對坐」討論，桌面還可以向上調整，剛吃飽或是久坐需要「站一下」等皆能自由調整。另外，三樓的部分則為住宅空間，簡約清新的白色系與落地窗採光打造出寬敞明亮的通透感，除了以推拉門做為空間的彈性使用，還有「隱形床」將床鋪收納於無形之中，以設計巧思詮釋空間規劃的紓壓韻味。

（Bryan）

文章來源：設計王

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