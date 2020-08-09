有垂直花園的小公寓 新概念機能小宅令人驚豔

在西班牙，有一種傳統集合住宅corrala，是圍繞內院建起的四方形建築，由通往內院的廊道連接一棟棟小隔間公寓。西班牙工作室Husos Arquitectos就在馬德里某處的corrala，為一位年輕的急診醫生Jaime和他的寵物鬥牛犬Albóndiga（肉丸）設計出一個46平方米（約14坪）的超機能小公寓，以松木和樺木打造的淺木色系空間內可是依屋主需求，集科技、環保、採光通風於一體，融入許多意想不到的設計巧思。

圖／José Hevia、Dezeen、Frame提供

Jaime和Albóndiga都十分怕熱，加上一人一狗需要較大的活動空間，但礙於corrala格局非常固定，又坐落於東西向，容易阻斷風和空氣對流，到了夏季就會變得十分悶熱。基於這些考量，Husos Arquitectos重新規劃內部格局，建立一個東西二側暢通的開放式靈活空間，讓空氣流通更為順暢，此外也將層板嵌入牆面，讓收納功能都集中於牆體上，沒有屏障的空間，視覺更加延伸。

考量到屋主為急診室醫生，常在大半夜被召回醫院工作，需要高度機動性，因此在白天有個舒適的補眠空間就十分重要，團隊特地設計了一個超有特色的午睡艙，不但可以補眠和作為客房使用，靠窗位置也能欣賞戶外綠景，藉由自然光在臨窗設置的平台上閱讀或辦公，十分愜意，甚至融入科技元素，為午睡艙安上滑門，當滑門關閉就形成一面投影屏幕，化身高質感娛樂空間。空間還妥善落實「環保」與「療癒」機能，在面向中央庭院的陽台上，設置一個垂直花園與澆水系統，用過濾後的洗澡水灌溉植物，這些綠色植物除作為食材，還可調節空間氣溫，無須加裝空調就能保持室內涼爽，全新概念的小公寓，讓人看見居住空間的無限可能性。

（Yun）

文章來源：設計王

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