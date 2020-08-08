中國清代建築復甦！蘇州百年古宅化身優雅文旅

在科技與經濟發展快速的中國，大部分印象裡還是保有濃郁的歷史文化氣息，擁有逾 4000 年歷史的蘇州是現存的重要古城之一，明清時期躍升為全國經濟文化中心，留下許多經典古建築與過往繁榮的痕跡；在古典林園、吳越古蹟等等被列入世界文化遺產下，這座始於清朝底蘊深厚的百年木造老建築有著古代風雅的四棟連通設計，如今由建築設計公司 B.L.U.E. Architecture Studio 藉由修復和擴建，化身為有熊文旅公寓。

中國傳統建築的一大特色，就是幾乎全由木頭打造的結構本體，錯綜的結構橫樑在天花板呈現出室內的古色與古香，藉由強化與修復，保留這些老建築的紋理；內飾選擇化繁為簡，打磨後的胡桃木中式桌椅搭配現代簡約的北歐風家具，地板和立面分別套用東方常見的磨石地板和西式白牆；原本古宅的紅色大門修整後換了黑色漆料，與擴建的四間水泥廂房接軌。

傳統建築廂房間透過庭院聯繫人際互動的優良設計一併運用於改造工程內，水塘變成每個房間的戶外庭院，住客們可以輕易的進出室內外，欣賞風景也促進人與人之間的交流機會。延續古宅經典也融合現代裝潢設計的元素，讓公寓延續過往的記憶並化身為文旅，讓現代人也能在百年古建築住得舒適，同時也能品味到歷史的韻味。

（Angie）

文章來源：設計王

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