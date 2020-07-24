隔壁施工我家衰！專家教你「這四招」自保

日前在新北市永和區文化路，因新建案的營造商施工不慎，導致地面塌陷，影響鄰近民宅建築結構受損，甚至嚴重損害傾斜，在有公共安全疑慮下，該工地目前遭勒令停工，還有不少住戶至今有家歸不得，只能借住旅館或親友家。

對此，房產業者指出，在建築稠密的都市地區，大型施工工程工地，因建物棟距緊密，偶有殃及鄰居的「損鄰」事件發生，民眾若不幸遇上這種事，一定要記得先掌握房屋現況、請求地方政府協助、安全鑑定，以及進行和解或求償等四個步驟，以保障自身權益。

鄰房現況鑑定報告 發生損鄰事件時的比對依據

中信房屋研展室副理張漢超表示，以永和建案此次發生的事件為例，由於危及公共安全狀況明顯，因此市府鑑定後予以停工，但如果房屋僅有裂痕、住宅部分功能受損，第一步還是先向地方主管機關申訴。

張漢超說，大型工地開工前，地方政府會要求施工單位出具，由第三方公正單位調查的「鄰房現況鑑定報告」，此報告用以記錄開工前，周邊建物的狀況，一旦發生損鄰事件，將依據報告內容比對損害狀況，以此判定責任。

一般而言，若家中附近有建案工地進行開工時，民眾會收到鑑定通知，此時應盡可能配合調查，若日後發生損鄰事件，可以此做為住家受到損害的佐證，若當時未配合調查，卻發生損害狀況，只能依民法向施工單位提告求償。

若發生損鄰事件 受損戶應儘速向地方主管機關申訴

張漢超提到，在不幸發生損鄰事件時，受損戶應儘速向地方主管機關申訴，若有其他同受損害的鄰居，也可一同申訴。而地方主管機關一旦評估現場有公安疑慮之虞，將令工地即刻停工；若無立即危險，但判定是因施工造成的列害，也將損害情形進行列管，除非施工單位與受害住戶達成和解，否則就算完工，施工單位也無法取得使用執照。

另外，和解的關鍵在於事發後的安全鑑定報告，內容用以釐清損害範圍、修復、賠償金等問題，要是施工單位與受損戶雙方達成和解，施工單位需完成修補或賠償後，主管機關才會解決列管限制。

但是，若雙方無達成和解，且經由地方政府的建築物爭議評審委員會進行調處仍然無解，此時受損戶得對施工單位提起民事求償訴訟，施工單位也須依規定將賠償金進行提存至法院，若受損戶日後決定接受賠償修復金，還是可向法院提出領取這筆賠償金。

文章來源：今周刊

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