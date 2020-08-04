新加坡不可思議的街屋翻新 非黑即白設計旅店

全世界新建案一直在蓋，而傳統的街屋和公寓依然持續存在，這些老屋雖然年歲已高，但是過去紮實的建築工法讓許多老房子年過 30 依然屹立不搖，因為人文而生的建築型態代表著歷史文化，只需要透過翻新工程，就能將舊時代的產物以新的包裝方式永續建築生命。

像是亞洲國家常見的店屋，一種兩三層的矮建築，以功能分層的方式，一樓多為營業店舖，二三樓則為住居；而這類的鄉土建築有著遮雨騎樓和外顯的樑柱，常以連排建造方式形成建築特色。

身為亞洲四小龍之首的新加坡融合英國與馬來西亞的多元文化，也充斥著不少店屋（shophouse），如同台北車站與西門町一帶店屋逐漸轉型成為設計旅店的趨勢，這間名為 Hotel Mono 的設計旅店因非黑即白的外觀，從不起眼的老房子變成了視覺焦點，扭轉了老屋命運。

有著傳統店屋結構以及殖民時的建築特色，帶點英國攝政街的店屋，帶點喬治亞風格的連排建築有著整齊對稱的建築外觀，厚實柱體配上緊密排列的玻璃窗，被建築設計團隊 Spacedge用黑與白一分為二，一樓黑色隱約詮釋傳統建築的沈穩風情，二三樓純白色系凸顯維多利亞風格的華麗裝飾，內部則以簡約現代的住房設計並延續無彩色調，帶領旅客以現代的視覺體驗老建築的風采。

（Angie）

文章來源：設計王

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