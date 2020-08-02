出租公寓的完美設計 房東可以這樣裝潢

面對出租公寓內不滿意的設計，大多數人都會考量到不想幫房東做免費裝潢而將就住在差強人意的空間裡，或是簡單利用家具和擺飾掩蓋看不順眼的部分，但其實租屋也可以做裝潢，花點少許的預算就能創造出令人滿意的居住環境。

台灣室內設計團隊 Tai & Architectural Design 觀察台北、香港、東京這些寸土寸金的城市裡，居住者面臨要滿足對家的渴望，首要面臨租金與裝潢預算上的問題，替在台北屋租的蔡氏夫妻用精簡的預算和方式，打造送給房東也不會心痛的裝潢設計。

傳統老公寓常見的白牆看多了沒特色，但若讓白色無限延伸，從牆壁、天花、管線到門片、家具、吊燈等等，一系列潔白設計讓暗淡的公寓瞬間變得清爽亮麗；考量活動性和整體性，白色活動式系統櫃和電視櫃等等放置在室內得以保持空間模糊的界線，未來若要搬遷也可一併帶走。

在純白生活裡，獨立式陽台的窗景變成室內色彩的點綴，選擇但粉色茶几、邊桌和床包等可以隨心情更換的軟裝單品裝飾內部，而開放式層架排列的生活雜物則是詮釋居家生活最舒適的色彩溫度。白天陽光照在白色空間內採光十分良好，到了晚上室內染上淡淡的灰色並在黃光下顯得別有一番風味。

（Angie）

文章來源：設計王

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