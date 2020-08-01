漂浮於風景之上 打造反重力建築

獨特的建築以「反重力」懸臂屋頂結構，傲距於洛杉磯峰秀千儼之地，其純白輕盈的姿態，如同一片浮雲安和地漂浮於風景之上，帶領居住者提升至夢想的世界。由國際知名的建築師哈吉貝索伯（Hagy Belzberg）所設計的「樹冠住宅」，利用精準的數字化設計，跨越垂直與水平的範疇， 探索不同維度的空間價值，同時運用溫潤的建築語彙抵禦時空轉換，在兩條支線交錯下，詮釋出「即使生存在相同的世界，卻能有不一樣的生活方式。」的空間哲學。

借鑑樹冠結構 打造反重力建築

作為21世紀世界的文化首府，美國洛杉磯廣闊的腹地有著令人目不暇給的都會文明，亦有原始壯麗的自然景觀，其集結電影、電視、 音樂、旅遊等多重元素，不僅構成了極具想像力文化城市，也孕育出許多傑出的藝術家與建築師。

生長於洛杉磯的建築大師哈吉貝索伯，從小吸收洛杉磯多元的城市養分，在經過哈佛建築設計學院多 的踏實深耕之後，承襲「新雕塑主義」的浪潮，將自身的文化修養 和紮實的設計功力澆鑄於建築之中，締造出形神並蓄的永恆建築，尤 名聞遐邇的「洛杉磯大屠殺博物館」，讓哈吉貝索伯被紐約建築聯 盟（The Architectural League Prize）授予「新興聲音Emerging Voice」的響亮稱號，成功在當代建築界佔有一席之地。

除了文化性的標誌建築，哈吉貝索伯對於住宅設計也有獨到的哲學思考，在面對瞬息萬變的世界、高流動性的社會，以及複雜多元的生活，住宅建築該如何保有鮮明的個性與風格，亦不失景觀環境的適應力？哈吉貝索伯透過審慎的思辯過程，以藝術、夢境、情感層面切入，借鑑「樹冠」結構的生長方式，精心打造出脫離地心引力的超現實住宅，藉此回應大時代的敘事脈絡。

以螺旋梯創造垂直水平的動態關係

經過景觀複雜度的分析，建築師哈吉貝索伯遵循大自然運作的原則，同時考量人文社會的因素，沿著山脊線，將呈長序列的三層樓量體貼合原生地形，破除建築與周圍景觀之間的隔閡，以更為「融合」的設計思維，尋找能夠彌補人與自然間的斷裂關係的形式，從中創造出建築垂直與水平的流動美感。

室內以施工難度極高的離心式螺旋樓梯為主體，雕塑般的高度張力，遠觀彷彿樹根盤旋而上，予人超脫現實之外的奇異觀感，強化了空間整體戲劇性效果。此外，螺旋梯亦扮演著格局中的引導媒介，在上方樓層不僅作為主臥房與兒童房的分界，同時為陰暗的地下室帶來明亮的採光。

寬敞開闊的場域幾乎沒有厚重的隔間牆，運用恣意流暢的機能設計，營造富有未來感的動態情境。哈吉貝索伯採用傾斜的石灰石百葉窗和戶外茂密植物，以此為開敞的室內空間提供蔭蔽；反之，其餘空間則以清透的玻璃鋪陳，讓住宅與自然景觀相輔相成，共同形塑美好至善的居住環境。主臥房為整座建築的亮點之一， 其懸空的轉折處設置了一道活動門，讓人以居高臨下的角度俯視地質景觀，綠意蔥蘢、灩翠松梢、日落斜陽伴隨居住者感受大自然之美。

綜觀「樹冠住宅」整體設計，其在建築的解構與簡約之間，以流動的靜止藝術去容納地景的複雜、城市的喧囂，並透過宏觀的角度細膩解讀人類所面臨的環境問題。

（陳寬茵）

文章來源：設計王

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