點亮空間靈魂的最佳配角 清新風幾何燈飾

近年來，流行的配件元素絕對少不了簡約的幾何款式，運用三角形、圓圈及線條的組合，呈現不對稱及不規則的造型變化，搭配起來不僅襯托出女孩清新的特質，也詮釋個人的不凡品味。而燈具也像是居家空間的配飾一般，作為點亮整體特色的重要配角，它不再只有單一的照明功能，搭上 AI 的熱潮開創了許多耳目一新的情境燈光，能因應居住者的心情與需求，透過光影明暗轉換描寫畫面故事。

此外，燈具在外觀設計上也有很大的進展，設計揉合了工藝精神，打造出有如藝術品般的造型，讓燈具昇華為點亮空間特色的「燈飾」。

圖／AlexAllen Studio提供

創業僅僅五年的 AlexAllen Studio ，卻在國外各大設計網媒迅速竄紅，他們翻轉了燈具笨重、單調的既定樣式，以輕巧的外型、柔美的色澤為空間增添優雅的氣息。去年最火紅的《CHORD》系列，完美結合極簡的半圓形設計與柔美的香檳金，就像是精心雕琢的珠寶般閃著瑰麗的光芒。

今年更將此系列全面升級，從平面發展至立體向度，其富有彈性的機能設計，可玩轉出不同的幾何變化，毫無違和地融入各種風格。接下來，就讓我們一同欣賞 AlexAllen Studio 精彩的燈飾作品！

（Dannie）

文章來源：設計王

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