當個沙發馬鈴薯 來找張最適合自己的沙發吧！

一張舒適的座椅，不只是日常生活中最常見的家具，更是每個家不可缺少物件！而作為客廳區域的主角，沙發對許多家庭而言猶如家中靈魂，其不同的風格形態顯現的是主人的個人品味，如今更因設計師充滿創意的發想，沙發選擇漸趨多元，究竟市面上有哪些具特色的沙發？現在就一起來看看！

Laurel 月桂沙發

翠綠枝葉伴隨著淡雅清香的色調，Laurel 沙發造型擷取月桂樹的枝葉，為生活空間增添自然詩意。其簡潔淡雅的設計、合宜的坐椅高度、寬大舒適的墊子，不管室安置於室內或是戶外皆顯得相當大方，而多變的組合模式，更在使用上潛藏無限可能。

ROLF BENZ ADDIT

由Tina Bunyaprasit與Werner Aisslinger共同帶來的ROLF BENZ ADDIT系列，精確滿足使用者對沙發的隱私性與個性化需求，創新設計讓擁有者自由調配沙發的方向與擺設，展現現代生活所需的靈活配置，其散發的優雅魅力與同系列的咖啡桌、地毯，圍塑如拼貼畫作的創意巧思。

圖／丹意信實提供

Ray sofa

簡潔的線條設計、寬敞舒適的乘坐尺度、沈穩的色調，Fendi Casa推出的 Ray 沙發可說是融合優雅與時尚元素，將工藝設計發揮到極致。品牌所提供的客製化服務，使得兩側扶手的輪廓材質可選用多種金屬飾面或皮革包覆，而此款更於靠背上方添加靠墊，用來支撐頭頸，藉由全方位的呵護，提升沙發的舒適度。

圖／ 御邸家具提供

Polder Compact

從荷蘭鄉間獲取靈感所完成的Polder Compact田園沙發，則將大自然賦予美好景像化為縮影，六種不同色階、混織布料組合而成的靠墊，不只在視覺上帶來錯落有致的韻律感，更讓人在乘坐時猶如躺臥在田野中般的舒適。

圖／北歐櫥窗提供

Tenso sofa

同樣充滿魅力的Tenso sofa探索沙發則以柔軟的姿態擁抱乘坐者，根據使用者的需求而量身訂做的半島元素沙發或坐墊、可自由選擇添購的頸靠、布料與皮革的訂製細節，在在為休憩環境營造更舒適的體驗，全然釋放一天下來所累積的壓力。

圖／ 居雅堂提供

Tiile

這一季的單椅同樣充滿特色，由Crate and barrel所帶來的Tiile以高包覆性的體驗，帶來令人著迷的乘坐感受，其造型除了擁有充滿現代感的弧線設計外，可旋轉的底座更為Tiile增添便利性！

圖／ 特力集團提供

（Shelley）

文章來源：設計王

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