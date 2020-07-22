挹注鄉村風質感！4個文化石裝飾的美好空間

文化石有耐洗刷、耐用等優點，且作為裝飾牆面能夠輕而易舉的圍塑出樸實無華的鄉村風格或北歐風。這種經常被使用的建材，依據製造方式分為天然及人造兩大類。我們一般使用的大多是由石膏、樹脂、矽鈣等成分製成的人造文化石。人造文化石最大的優勢是重量比原石輕，施工上更加快速方便，售價也比原石低廉。你喜歡輕快甜美的鄉村風或純淨無瑕的北歐風、無印風嗎？如果是，那麼不妨考慮參考以下三個專業設計師的做法，鋪貼一面文化石牆，為家中挹注樸質文青味。

恆岳設計的台北富境作品以自由的開放式設計搭配大面積文化石牆面圍塑美式鄉村風，而造型地毯及木質點綴出粗曠野味，令人自然而然的聯想到洋溢悠閒自然氣息的美國鄉村情景。而此空間另一個大重點則是富有童趣感的貓跳牆及貓走道設計。為貓咪量身訂製的裝置，不僅擴大了貓咪的活動空間，也豐富了牆面表情，使空間顯得更加俏皮生動。

洛凡空間位於汐止龍安路的賴公館作品以白色作為空間基調，輔以白色文化石牆及淺色木質家具打造清爽的鄉村風。此外，更特意利用間接照明創造空間層次感同時拉伸空間高度，使客廳顯得更加寬敞明亮。而窗簾、沙發等軟件則發揮了柔化俐落線條的效果，無形間也讓家變得更有溫度了。

綠意竹居系統家具設計位於新北市景上水的作品只將小塊牆面鋪設文化石就提點出濃郁的鄉村風氛圍。由於鋪設文化石的牆面採內凹式設計，使得整面牆在視覺上輕盈了不少。而櫥櫃的美式門板、玻璃格子門的門板及木質天花板等鄉村風元素也功不可沒，盡責的將浪漫的異國氛圍烘托了出來。小小的一隅空間，經過設計師巧心設計，變得輕快而浪漫，如果在這裡打卡拍照，可能還會讓朋友誤以為自己去了哪個風格餐廳用餐了呢。

（May）

文章來源：設計王

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