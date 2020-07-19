最消暑的室內布置 水藍色房間瞬間涼感度提升！

陪伴許多人成長的迪士尼動畫，幾乎每一部都是經典，像是1989年上映的動畫電影《小美人魚The Little Mermaid》，就在2019年迎來30周年，為此迪士尼推出許多周邊商品慶祝，相信許多人已經被周邊燒到不行，不過燒到荷包的不止迪士尼所推出的周邊，最近還有日本雜貨網站belle maison，為了迎接夏天也推出了一系列《小美人魚The Little Mermaid》商品，絕對讓大家買好買滿，買到荷包大失血！

圖／擷取自網路、 WomanHouse我們家 提供

陪伴許多人成長的經典動畫電影《小美人魚The Little Mermaid》剛過30週年慶

去年迪士尼為了慶祝動畫電影《小美人魚The Little Mermaid》30週年所推出的系列商品，其中最具話題的是一款「貝殼夜燈」，當夜幕低垂、點亮燈泡時，能看見艾麗兒坐在礁石上的背影，而這正是當年上映的海報，沒有買到沒關係！這次日本雜貨網站belle maison所推出的夏季《小美人魚The Little Mermaid》商品，是代表海洋的「水藍色」系列，可以把房間佈置成涼爽感十足的「水藍色」！

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belle maison所推出的《小美人魚The Little Mermaid》系列商品，有適合夏天的棉質混紡被子，水藍色的被面上印有小美人魚愛莉兒的身影還有各種貝殼等海洋生物！還有夢幻的貝殼形狀的座椅，可愛的造型真的很欠收藏呢！去海邊當然要記得帶上沙灘毛巾，這款印有小美人魚愛莉兒的沙灘毛巾，更有著貝殼的形狀，除了當毛巾之外可愛的造型也可以當毯子使用！

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打造女孩夢幻海洋房少不了小美人系列商品

房間要有海洋感當然也少不了有可愛流蘇點綴的窗簾，當陽光照到第二層透明的窗簾時還可以看到閃閃發亮的泡沫圖案！而女孩都要有一個梳妝台，小美人魚款的小巧化妝台，不佔空間卻有三層收納的抽屜讓女孩可以好好收納！除了化妝台之外，耳環首飾等小東西的收納當然少不了夢幻的收納櫃，木質的外觀搭配小美人魚的印花圖案與金色海洋圖案，還有內裝是三層玻璃與鏡面的收納，高級的質感也是相當適合放在房間裡喔！

（Irene）

文章來源：Woman House

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