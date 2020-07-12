小夫妻棄高薪 在深山野嶺建造高級夢想家園

擁有一個自己的小天地，不用奢華、不用高級，能有採光明亮的空間、舒適清爽的房間，或許有個簡單溫馨的廚房就更完美了！而這樣的生活也許大多數人只能空想，每天埋頭苦幹過日子還不一定擁有一間像樣的房子，但還是有少許的人成功完成這樣的小夢想！

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什麼才是讓人羨慕的生活呢？每個人期待的不同！

杭州有一對夫妻，原本收入相當不錯，在市區也有一間小套房，不過也許是因為兒子出生後，夫妻就決定要給孩子一個難忘的童年，便決定辭掉收入不錯的工作並且賣掉市區的小套房，搬到一個只有20多戶人家的荒蕪山村定居，親朋好友非常不理解，父母親也是氣到一度翻臉，不過他們倆個還是依然故我，更開始動手改造這個偏僻小屋！

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這個偏僻的鄉村裡只剩下20多戶人家，留下來的幾乎都是老人和小孩，這對夫妻為什麼要從城市搬到這個鄉下地方呢？男主人說因為他跟老婆都是在鄉下長大，不過卻是他們內心深處最懷念的記憶，有了兒子之後，也希望他能夠有機會體驗鄉下田園生活，擁有一個無憂無慮的童年，而且小孩長大之後肯定有機會到城市發展，如果小時候沒有體驗這樣的生活，長大後應該就沒有什麼機會了！

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他們也打算在這裡開一家名叫「草宿」的民宿來維持日後的生活！和設計師溝通過後，決定尊重建築和空間本質，就地取材，而改造限度就以保留老房風格為主，不過度裝修。確定改造方向後，正式進入動工的時候，不過因為夫妻兩人已經投入了全部身家，再加上地理環境與房子本身條件受限，所以改造的過程相當辛苦，男主人更是自己搬磚頭以及加固、防潮、隔音等等，也都親自參與！

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這棟67坪的房子耗費了三年的時間，耗費了四百多萬，最後終於把理想中的家園打造完成，兩層樓的建築物外觀看起來跟一般鄉下的石磚房沒什麼差別，不過內部的裝潢走的是日式簡約風格，一樓打通的客廳、餐廳和吧台，讓房子看起來更加寬廣，二樓的客房共有八間，配上周圍的竹林顯得更為詩意，所用的傢俱品質也都很講究，跟一樓一樣用的都是木質風格，溫馨且充滿暖意！

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男主人自嘲窮人也需要舒適的空間！相當合情合理啊！

「草宿」民宿落成後因為其溫暖的設計，與別有風情的地理位置，吸引了相當多旅人慕名而來，搭配主人準備的農家餐，瞬間疲累的感覺都消失了！因為他們的熱情所以也吸引了相當多年輕人加入，尋找水源、舉辦攝影展、嘗試做鄉村美學產品等，熱活了原本已快無聲息的村子！

（Irene）

文章來源：Woman House

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