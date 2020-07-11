用鮮花溫暖城市 紐約街頭超美的「花閃」活動！

美國紐約除了經典地標自由女神與帝國大廈之外，還有像是精品聚集的第五大道以及經濟中心華爾街等，紐約絕對是適合第一次前往美國自由行的新手城市！

而這些都要等到嚴重的新冠肺炎疫情過後，才能再度規劃前往，就在這麼壓抑鬱悶的時刻，紐約花藝師Lewis Miller利用自己的花藝專業，在紐約曼哈頓進行「花閃」(Flower Flash)活動，在街頭許多地方擺放大束的花藝作品，要為前線醫護人員打氣。

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被花藝作品佔據的街頭顯得夢幻與生意盎然

紐約花藝藝術家Lewis Miller，曾與多個時尚品牌如Louis Vuitton、Alexander McQueen、Burberry合作，喜歡舉辦快閃活動的他，在疫情爆發之前就時常替雜亂的紐約街頭以花朵來裝飾，而因為 紐 約是新冠肺炎最嚴重的城市，市民仍然籠罩愁緒之中，所以他便決定用自己的花藝事業，把街頭的電線桿、雕像、垃圾桶甚至是電話亭等，讓繁花填滿或覆蓋，為沈重的城市帶來一絲絲的活力！

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用鮮豔的花朵，融化了城市的冰冷

從事花藝設計師多年的 Lewis Miller更表示「因為鮮花是如此昂貴又嬌弱，往往只有那些非常富有的人才能獲得第一手的體驗。」，而他平常的工作像是婚禮佈置、活動、特殊場合，就是以鮮花打造珍貴美麗的時刻，為來賓留下美好的記憶；所以他希望能為紐約市民呈現相同的感動，而現在這個艱苦的時候正式落實想法的時機！

（Irene）

文章來源：Woman House

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