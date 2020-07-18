以格柵塑造室內淡雅風情 5種巧用方式一次看

走在台灣街頭會發現有些建築包覆著整齊線條，顯得素雅簡練，散發內斂大器的優雅質感。而這些俐落簡約的線條就是近年來被廣泛使用的「格柵」。

它不僅能美化建築物，還有遮蔽管線或冷氣、遮陽、通風、節能及引入光線等作用，不僅讓市容更美了，還保護了建築。不過，它的用處可不僅於此，其實他還可以被用在室內，作為屏風、裝飾或是隔間之用，現在就了解設計師們如何運用不同間隔、材質、顏色的格柵塑造室內淡雅風情。

木介空間設計的亮色木質格柵帶入明朗清新氣息，且其俐落線條為視覺注入輕盈的平衡，勾勒無印風潔淨柔和場景。搭配室內深、中淺木色創造空間深度，豐富空間表情。

圖／ 木介空間設計 提供

圖／ 木介空間設計 提供

一研設計的「映雪」作品利用白色細間隔格柵作為空間緩衝，化解風水上的穿堂煞疑慮，另將細膩線條搭配玄關雅致花朵，成就優雅精緻端景，並使空間保有穿透性，不讓屋主產生入門即面壁的不適感。

圖／ 一研設計 提供

圖／ 一研設計 提供

由大雄設計操刀的馬來西亞熱帶豪宅運用石材的粗曠質地與內斂沉穩深色木質交織深邃大器的空間，並以同色系木質構築格柵以區隔場域，鋪陳沉穩內斂氛圍，也讓光線、空氣得以恣意流動於空間，消除深色空間可能給人的晦暗陰鬱氛圍。

圖／ 大雄設計 提供

圖／ 大雄設計 提供

里歐設計的「蘊‧韻」作品將格柵與電視結合，打造具穿透感的電視牆，讓光線及空氣得以隨意流動，保持空間的開闊性。且它不僅區隔了客、餐廳，其曲折的線條變化，增添了室內律動感，與周遭木質家具配合，烘托出內斂沉穩的東方氛圍。

圖／ 里歐設計 提供

直得設計規劃的37坪透天厝巧妙運用隔柵遮擋樓梯，並讓線條延伸至二樓，自然地將視覺往上拉伸。而線條通透簡潔的格柵則剪裁了光線，讓光線恣意在樓梯間流竄嬉戲，展現靜謐又動感的視覺風景，也讓人們感受到生氣蓬勃的生命力。

圖／ 直得設計 提供

（May）

文章來源：設計王

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