當個有個性的阿宅！帶有品味的 9 坪單身宅

對阿宅來說，就算是單身一人，對棲身之所的要求也不能馬虎，因為一個人生活，更要懂得享受，除了最愛的遊戲機跟腳踏車外，簡單的廚房與衛浴空間也是必須的，我認為「宅」也能很有性格，如果你也喜歡帶有一點工業風元素的設計，那麼這個位於海港城市加里寧格勒不到10坪的單身住宅，想必定能滿足你的需求。

由 LD studio 針對單身男子所設計的作品，雖然是不到 10 坪的空間，因為格局方正，所以一般人日常所需的機能應有盡有。舊化的紅色大門十分討喜，旁邊加裝一些吊鉤與俐落的穿鞋高台，便於屋主置放常用的大衣與包包。

圖／Behance提供

大半空間被劃分為公共區域，將客廳、餐廳與廚房加以整合，以白色為主的調性搭配裸露管線、鐵件，展現簡約而舒適的氛圍，在客廳擺上幾個綠色盆栽點綴，也讓黑白為主的空間多了一絲生命氣息。

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廚房與客廳的位置則輕巧地設置在客廳後面區域，延續裸露管線的元素，並以淡色木皮、不鏽鋼背板賦予餐廚空間更豐厚的層次，清新而純粹，適合一個人在家輕鬆烹飪，避免每天外食。

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至於剩下的區塊因為空間有限，所以以「拉簾」將空間加以隔開，不僅能隱藏鞋櫃的凌亂視覺感，也能讓臥室空間更有彈性的使用，從內而外，以輕工業風的語彙貫穿整個設計，讓阿宅的生活空間更加洗鍊、好看，做個有品味的單身貴族。

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（Matt）

文章來源：設計王

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