伊朗貨櫃俱樂部！回收建材堆疊出最佳娛樂空間
提到貨櫃屋，腦海中浮現的是工廠裡的辦公空間，還是郊外簡陋的臨時住居？過去對貨櫃的運用十分狹隘，死板的結構外觀和鐵製材質給人悶熱、隔音差的刻板印象，但隨著建築知識的進步和推陳出新的科技建材，貨櫃逐漸發展出各種模組與材質，像是無印良品推出的 MUJI HUT 度假小屋、伍乘研造設計 MIT 易可居，還有台北信義區超夯的 COMMUNE A7 貨櫃市集，無疑地是透過貨櫃詮釋空間的新風貌。
這股貨櫃熱潮不僅從歐美延燒到了亞洲，連中東也掀起了貨櫃風潮，本土設計團隊 ON architecture 也在伊朗山區打造一座由貨櫃堆疊而成的俱樂部 Cube Club。位處亞熱帶氣候區的伊朗不僅冬冷夏熱又十分乾燥，怎麼想都不適合容易隨氣溫快速升降的鐵皮貨櫃；設計團隊利用坡地優勢，在經費、環境和氣候的限制下，利用貨櫃為主體打造辦公、娛樂、用餐等全方位的娛樂空間。
俱樂部主要分成三個主要貨櫃，有著露台延伸成露天用餐區的東面貨櫃主要為咖啡、輕食、酒吧等餐飲空間，主體用玻璃切科創造曖昧的室內外空間，而複層堆疊設計讓伊朗自然景觀盡收眼底；西面靈活性娛樂空間進駐冰淇淋吧和遊戲台；而位於東西貨櫃後方的南面貨櫃則用來作為辦公用途。
全以輕量化的環保建材搭建的貨櫃空間，利用玻璃帷幕汲取自然光線又能抵禦風沙；支架與或櫃模組交錯變化出開放、半開放與封閉空間，創造各種生活需求，同時也避免破壞自然景觀與植被。外觀上，使用飽和鮮明的紅、黃、藍色塗料包覆貨櫃，並裝飾霓虹燈管，在黑色的映襯下格外鮮明，在一片荒蕪間堆疊出令人流連忘返的貨櫃俱樂部。
（Angie）
文章來源：設計王
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