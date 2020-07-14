將自然引入室內 恍若鏡花水月般夢幻住宅

若是能住在擁有充沛採光與優美景觀是多麼棒的一件事，但是未經修飾與規劃的住宅該如何將這些自然唯美的因子引入室內呢？我想還是需要透過設計師之手，比如說這個名為《JJ思維》的作品，委由禾築設計進行規劃，為了讓家的整體感與美景更加親暱、和諧，設計團隊以多樣化的材質搭配，藉此傳遞豐盈的空間表情。

圖／ 禾築設計 提供

從玄關開始，以半穿透、具不規則角度的鍍鈦金屬屏風和懸空穿鞋椅的搭配，在大地色系的灰色地磚的協調中融為一體，藉以保持光線與空間的流通，讓人不禁眼睛為之一亮；緊接著便是擁有中島吧台與餐桌的餐廚場域，細緻木皮櫃體與整齊的桌面，不僅讓空間能恣意穿梭，更塑造出一種低調雅致的質感。

圖／ 禾築設計 提供

圖／ 禾築設計 提供

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客廳，則以木地板的轉換和玄關、餐廚空間有了明確分野，層層疊疊的跳色沙發與不這麼傳統的茶几搭配，在鋪上毛茸茸的地毯後，成為了欣賞窗外景致最好的搖滾區，還能作為日常與家人攀談、分享的場域，十分清幽舒適。主臥則以灰色薄片板岩的隱藏門和公領域分開，除了藉由設計團隊將歪斜角度重新修飾完整外，也以具手刷感的塗料鋪陳，與床尾書櫃相互輝映，讓家自裡自外保持質樸的調性，透過質材的曼妙轉換，產生讓人想要沉浸於其中的親切感。

圖／ 禾築設計 提供

圖／ 禾築設計 提供

圖／ 禾築設計 提供

圖／ 禾築設計 提供

（Matt）

文章來源：設計王

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