全台最夢幻水族館8月開幕！展區亮點一次看

炎炎夏日想好去哪玩了嗎？今夏開始北台灣多了一項新景點！自2016年開始就引起廣大話題，由台日聯手合作打造的桃園最新水族館「Xpark」，在人們敲碗許久後終於要在2020年8月7日正式開幕亮相啦！作為全台首座嶄新都會型水生公園，即將顛覆傳統水族館樣貌，以新型態的炫目視覺科技打造360度沉浸式空間，成為全台最轟動、最夢幻的人氣新地標！

由日本「橫濱八景島海島樂園」在海外策劃的第一個據點，歷經五年以上的溝通規劃，規模堪稱北台灣最大的國際級Xpark水族館，坐擁地上3層、地下2層，超過4000坪的廣大佔地，鄰近桃園高鐵站、華泰名品城與即將進駐的新光影城，娛樂機能超便捷。未來也將連通全新的海洋主題飯店「HOTEL COZZI Blu 和逸飯店」合作推出「夜宿水族館」活動，感受難得在水族館住一晚的超酷體驗。近日官方釋出最新宣傳影片，搶先公開館內絕美風貌與4大展區亮點，立刻引起廣大民眾的瘋狂討論，到底其中有什麼夢幻設計？現在就帶你一起來看看！

五感體驗打造絕美生態場景 探索未知的神秘感動

海，是所有生命的起源，DNA是所有生命的基礎。與其將Xpark視為一座水族館，不如將其當作是與地球平行的另一個世界，講述著生命、生物、生存、生態、生活的相存相依，演繹生命演化的生生不息。

館內含納地球上包括海洋、陸地、天空的420種生物，近48000種生命體，展現出「生存的強韌」，並透過空間營造與科技融合，從天花、地坪延伸至水槽都以全方位的影像環繞，形塑360度的沉浸式氛圍；館內的溫度、濕度、氣味、聲音也都經過特別的計畫，利用五感體驗打造壯觀絕美的生態場景，與萬物同遊、與進化同行，探索未知的感動體驗。

圖／ Xpark提供

多元自然展區的華麗冒險 還有企鵝陪你一起喝咖啡

逼近4層樓高的透明觀景窗和零死角的觀景區域，Xpark讓來參觀的遊客可以一覽無遺變化萬千的海洋生態！

多元化的展區設計，將豐富的海洋、陸地、熱帶雨林通通搬進館內，目前搶先公開「福爾摩沙」、「珊瑚潛行」、「雨林探險」與「癒見水母」四大展區，帶領人們到地球上每個不可思議的角落，身歷其境感受獨一無二的新奇體驗；「漫步叢林」與「企鵝奇遇」等全新設施，不僅享受置身在大自然的舒心綠意，還可近距離觀賞企鵝玩樂、覓食的可愛日常。打破餐廳框架設計的「咖啡廳」更是全區最令人期待的亮點，巧妙連通企鵝的活動空間，讓企鵝陪著遊客一起用餐、喝咖啡，度過瞬間充飽電的療癒時光。

圖／ Xpark提供

圖／ Xpark提供

圖／ Xpark提供

Xpark四大展區亮點一次看！

福爾摩沙

以台灣海洋魚種為主題，有絢麗的燈光點亮海洋，日與夜都可以感受台灣海洋生態之美。

圖／ Xpark提供

圖／ Xpark提供

珊瑚潜行

潛入絢爛的珊瑚之海，欣賞歷經數千萬年堆積形成的各異珊瑚風貌，巧妙透過180度的環景設計，感受大自然巧奪天工的繽紛藝術。

圖／ Xpark提供

雨林探險

呼應台灣溫暖潮濕的氣候，孕育出一片欣欣向榮的巨大雨林，運用科技投影重現多樣的雨林生態，形形色色的生物欣欣向榮地生活，展現出朝氣蓬勃的生命力。

圖／ Xpark提供

癒見水母

進入此展區如同漫游在萬花筒裡，與水母一同起舞，各色虹光灑在透明的水母身上，運用無邊鏡面創造奇幻情境，同時其中還擁有水母實驗室，讓人們參與水母的誕生，發現鮮為人知的水母生活史。

圖／ Xpark提供

圖／ Xpark提供

【 Xpark 開幕資訊 】 地址：桃園市中壢區春德路105號 交通資訊： MRT/桃園捷運 A18站出口徒步約8分鐘 台灣高鐵桃園站 6號出口徒步約9分鐘 票價： 大人 NT.550 學生 NT.400 4歳至國小學童以及身心障礙者、陪同者 NT.250 4歲以下幼童免費入場 ※因應防疫措施，2020/8/7-9/30開幕期間，將限制每日及每時段的入場人數上限，從早上10點開園後分成5個參觀場次，每場次入館開放時間為2小時。 ※以上訊息如有異動，請以官方公告為準。

（Yun）

文章來源：設計王

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