機能性+美感 一次到位的3個收納設計

室內設計必須在機能性完善的基礎下才進而開始講究風格的營造，而這當中收納的設計尤其重要。若收納設計不足或不符合屋主需求，有時候反而導致生活的不便。像是收納櫃做得太高可能讓使用者搆不著，反而造成生活的不便。又如果櫃體規格錯誤，導致門片過長，也容易堵塞走道，增添生活上的困擾，由此可見收納設計的重要性！現在就欣賞幾個巧妙的收納設計，讓你家也變成超方便的美好生活場域。

英奇室內裝修設計的台北奇蹟作品以粉色系塗刷整個空間創造夢幻浪漫的氛圍，而電視牆更透過整體性完整的櫃體展現一氣呵成的大器感。中央斷開的空隙增添了牆面變化性，活絡了立面表情。打開櫃門則可見到因應書籍、鞋、靴等物品尺寸量身訂製的層板隔間，使物品得以規整放置，日後想拿取時也非常方便。

圖／英奇室內裝修設計工程有限公司提供

圖／英奇室內裝修設計工程有限公司提供

庭拓設計的新竹科大道作品將整面電視牆做了完整的收納設計，透過封閉式櫃體及潔白櫃門打造洗鍊俐落印象，並特意設計少量開放式層架提供屋主放置藝術品或經常使用的物品。最特別的是，設計師刻意將靠窗區域的櫃體退縮，達到延伸視覺，擴展空間的效果，使得客廳顯得更加朗闊。

圖／庭拓設計提供

圖／庭拓設計提供

圖／庭拓設計提供

禾築設計的40坪靈感的混搭作品巧妙融合開放式壁架、封閉式櫃體及展示檯面創造豐富卻不紊亂的雅緻構圖。由於收納形式多元，因此屋主得以根據自身喜好擺設藝術品或裝飾彰顯不凡品味，或單純收納書籍雜物維持家中整潔性。充滿彈性的設計讓屋主拿回空間的自主權，輕鬆打造個性化空間。

圖／禾築設計提供

圖／禾築設計提供

圖／禾築設計提供

（May）

文章來源：設計王

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