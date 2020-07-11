幸福晚年新想像 安全自在的老後住宅

所謂的老有所居，對於長者來說，幸福晚年不僅僅是和晚輩共居在一個居所之中，更重要的是，能夠擁有一個自由、獨立，充滿尊嚴的生活型態，安全並且溫馨的住在一起。晚輩的孺慕之情，亞維空間設計總監Joanna藉由空間，體察了這份心意，實現了共享共生、安全舒適的老後住宅概念。

圖／ 亞維空間設計 設計

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屋況導覽

本案是「客變案」，建設公司在建造房屋時，會有一套制式的室內配置方式；而在預售屋的施工階段，會依客戶要求預先變更格局、建材、設備或水電管線配置，配合屋主的需求進行客製化的調整。如此一來，在交屋之前就已經規劃好相關的空間硬體，避免到裝潢階段，才開始進行隔間與設備的重新配置，造成時間與建材的浪費。

圖／ 亞維空間設計 設計

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屋主希望

屋主是一對已退休的夫妻，對於美式生活裡的悠閒情調心懷嚮往，因此決定將35坪的新宅交由以鄉村風格見長的亞維空間設計總監Joanna操刀。在空間規劃上，最令人感動且印象深刻的，是尊孝長者的屋主皆以同住的父親為首要考量，期望在一個安全、舒適、自在無阻的居家環境裡，讓長輩能頤養天年，盡享天倫之樂。

圖／ 亞維空間設計 設計

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設計重點

為了就近照顧長者需求，父親的寢臥刻意安排在客廳後方，而房門與岩石板構成的沙發背牆、隱藏的收納櫃體均融為一體，成為廳區裡的風格立面。延續淨白色調與木元素，另一間臥室裡添入清爽淺藍創造變化，架高的地板下方還有超實用的收納功能。

圖／ 亞維空間設計 設計

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屋主最滿意的地方

1.男女主人非常好客，從玄關入口開始，整體公領域便以全然敞開的姿態呈現，呵成一氣的客廳、餐廳與書房區域，藉由可雙面使用的大理石電視半高牆作為界定，既可隨時關照家人，亦放大了視覺尺度，架構出流暢開敞的生活領域。

2.全室無高低差與門檻的平整地坪、留出寬裕空間的過道，均讓80多歲的老父親無論是走動或使用輪椅代步時，都能悠遊自如。

3.Joanna在公共廳區的大片採光面裡，選擇可適度調整的百葉窗，納入溫煦柔和的光感，與對向滿佈著線板元素的白色收納量體相互映襯，綻放優雅清新的美式居家風情。配搭客廳的藤椅沙發、沿窗而設的休憩卧榻，以及用餐區的實木餐桌，凝塑屋主希冀的恬靜愜意氛圍。

4.色彩配置上，大面積處運用清淺無壓的色系為基底，展現雋永且具質感的生活品味，局部則添增繽紛彩度，賦予靈動、快活的氣息。像是紫紅色的窗邊臥榻、電視矮牆後方書房的藏青色櫃體、灰綠色調的廚房區等，在在皆為視覺營造豐富性與層次感，象徵著即使是安適穩定的狀態，依然可以活出精彩與朝氣！

圖／ 亞維空間設計 設計

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（Ariel）

文章來源：設計王

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